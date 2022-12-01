«سياحة عجمان» توقّع مذكرات تفاهم واتفاقيات لرعاية فعاليات الدائرة

المصدر: عجمان- البيان

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شهد الشيخ عبد العزيز بن حميد النعيمي رئيس دائرة التنمية السياحية في عجمان، توقيع محمود الهاشمي مدير عام الدائرة مذكرات تفاهم واتفاقيات رعاية مع كل من الدكتورة ريم عثمان الرئيس التنفيذي لمجموعة السعودي الألماني الصحية، وجاسم العسكري المدير التنفيذي لمياه غلفا في مقر المستشفى، وذلك لرعاية كافة الفعاليات الخاصة بدائرة التنمية السياحية في عجمان.

ووفقاً لمذكرات التفاهم هذه، سيوفّر المستشفى السعودي الألماني ومياه غلفا العديد من الخدمات والمنتجات خلال الفعاليات والأنشطة التي تقيمها دائرة التنمية السياحية في عجمان، وذلك في إطار دعم الاقتصاد المحلي في الإمارة، وتنمية مجال الاستثمار فيها، وتوحيد الجهود بين القطاع العام والخاص، وتوفير تجربة سياحية متميزة تفوق توقعات مختلف زوّار الإمارة.

وقال الشيخ عبد العزيز بن حميد النعيمي رئيس دائرة التنمية السياحية في عجمان: «إن الدائرة تحرص على تعزيز تعاونها مع مختلف الجهات في القطاعين العام والخاص لتوفير خدمات تتوافق مع رؤيتها وأهدافها الاستراتيجية في تكريس ثقافة التعاون والتكامل لدعم القطاع السياحي بشكل عام والفعاليات التي تنظمها الدائرة بشكل خاص، وذلك من خلال تطوير الفعاليات التي تسهم بتحقيق السعادة المجتمعية تماشياً مع توجيهات القيادة الرشيدة ورؤية إمارة عجمان ببناء مجتمع سعيد يتمتع جميع أفراده بأفضل المهارات والطاقات وبأعلى القدرات الإنتاجية للمضي في مسيرة الإمارة خلال الفترة القادمة».

كما أكد محمود خليل الهاشمي مدير عام دائرة التنمية السياحية في عجمان، أن الدائرة تطمح للاستفادة من الإمكانات المتوفرة لدى كل من المستشفى السعودي الألماني ومياه غلفا من أجل تسخير الجهود والإمكانات المتاحة لتنمية قطاع السياحة، وتوفير أعلى معايير الخدمات للزوار والسياح والمشاركين في جميع أنواع الفعاليات التي تقام في الإمارة على مدار العام. كما أننا من خلال هذه الشراكة مع المستشفى السعودي الألماني نهدف إلى تطوير منظومة السياحة العلاجية وتوسيع رقعتها في إمارة عجمان، حيث إن الإمارة تمتلك مقومات عديدة تؤهلها لتكون وجهة علاجية جاذبة للمهتمين بالسياحة العلاجية. كما أوضح أن الاتفاقيات تؤكد حرصنا على التعاون مع المؤسسات المحلية، وعلى العمل سوياً والمساهمة في تحقيق رؤية إمارة عجمان الاستراتيجية ومكانة الإمارة كوجهة سياحية استثمارية مفضلة.

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