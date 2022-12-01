اجتماع بدبي يبحث تطوير منظومة إنترنت مستدامة وآمنة بالمنطقة

المصدر: دبي- البيان

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استضافت «هيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية» النسخة السادسة من الطاولة المستديرة لمنظمة «رايب إن. سي. سي» والمخصصة لوزراء الاتصالات وتقنية المعلومات ورؤساء الهيئات الناظمة في الدول العربية، والذي انعقد مؤخراً في فندق ريتز كارلتون بمركز دبي المالي العالمي. وشهد الاجتماع مشاركة وفود حكومية عربية رفيعة المستوى من الإمارات وسلطنة عمان، وقطر، واليمن، ولبنان، والعراق، وجامعة الدول العربية.

وتطرق الاجتماع، الذي أقيم تحت عنوان «البنى التحتية الرقمية: ضمان أمن الشبكات ودعم التنمية المستدامة في الدول العربية»، إلى العقبات التي تواجهها دول المنطقة في تطوير منظومة إنترنت مستدامة وآمنة، كما سلط الاجتماع الضوء على متطلبات إنشاء بنية تحتية رقمية أكثراً تكاملاً وأماناً، بما في ذلك تنفيذ النسخة السادسة من بروتوكول الإنترنت (IPv6)، لتلبية الطلب المتنامي على الاتصال المحسن بالإنترنت، وتوظيف البنية الأساسية للمفتاح العام للموارد، وبناء نقاط تبادل الإنترنت لتعزيز الربط الشبكي وتبادل البيانات إقليمياً.

وأكد المهندس عبد الرحمن المرزوقي، مدير إدارة السياسات والبرامج في هيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية بدولة الإمارات العربية المتحدة، دور المنصات الحوارية والنقاشات رفيعة المستوى، مشيداً بأهمية استضافة هكذا فعاليات في دولة الإمارات، بما يعكس جهود هيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية في دعم تطور الإنترنت على المستويين المحلي والإقليمي.

وأضاف: يكتسب التعاون الإقليمي والدولي أهمية غير مسبوقة، خلال المرحلة الراهنة، في سبيل مناقشة ومعالجة العديد من القضايا والمحاور الاستراتيجية، والإضاءة على الفرص والتحديات. ويمثل اجتماع الطاولة المستديرة للحكومات إطار عمل لتضافر جهودنا في سبيل تحقيق الأهداف المشتركة، وبناء بنية تحتية أفضل لقطاع الإنترنت لتسريع وتيرة التحول الرقمي في الدول العربية.

وتوجه هانز بيتر هولن، المدير التنفيذي لمنظمة «رايب إن سي سي»، بالشكر لهيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية على استضافة اجتماع الطاولة المستديرة، مشيداً بدور الهيئات التنظيمية العربية في دعم جهود المنظمة في المنطقة، وقال بيوتر سترزيفسكي، عضو المجلس التنفيذي لمنظمة رايب إن سي سي، في ختام الجلسة الافتتاحية: تعكس استضافة النسخة السادسة من اجتماع الطاولة المستديرة وتعاوننا مع هيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية التزامنا ببناء بنية تحتية رقمية آمنة، ودفع عجلة تطور الإنترنت في منطقة الشرق الأوسط، وتشكل الهيئة شريكاً فعالاً ومساهماً محورياً في نجاح اجتماع الطاولة المستديرة، وتضطلع بدور رائد في تقدم الإنترنت والتنمية الاقتصادية في الإمارات والمنطقة عموماً.

ونفخر بتعاوننا مع الهيئات العربية الناظمة. ورحب الاجتماع بحضور رئيس الفريق العربي للاتحاد الدولي للاتصالات المهندس طارق العوضي وفريق عمله.

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