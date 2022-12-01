حضور فرنسي قوي في «بيج 5»

المصدر: (دبي- البيان)

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تشهد نسخة 2022 من معرض «بيج 5» المنعقدة في الفترة من 5 إلى 8 ديسمبر بدبي، حضور 23 متخصصاً فرنسياً، لتمثيل قطاع البناء والتشييد الفرنسي في أكبر المعارض في هذا القطاع في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، بهدف إقامة شراكات استراتيجية جديدة. ويمثل فرصة سانحة لفرنسا، المشهود لها عالمياً بخبرتها في هذا المجال.

تقوم الشركات الفرنسية بعرض أفضل ما لديها من قدرات في مجال البحث والتطوير خلال المعرض مع إعطاء الأولوية للرقمنة والتطوير الصناعي طويل الأجل من أجل رفع وتيرة الكفاءة والإنتاجية إلى أقصى حد بالموازاة مع تحقيق هدف الصافي الصفري. ويقام جناح فرنسا تحت علامة «لا فرنش فاب»، المتخصصة في تجديد القطاع الصناعي الفرنسي والالتزام بنهج صديق للبيئة.

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