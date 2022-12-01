«أغذية» تستحوذ على 60 % من «عوف» المصرية

المصدر: أبوظبي- البيان

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أعلنت مجموعة أغذية أمس اكتمال صفقة الاستحواذ على حصة 60% في مجموعة «عوف» إحدى أكبر الشركات المتخصصة بصناعة وبيع منتجات القهوة والوجبات الخفيفة الصحية في مصر. ومن شأن هذه الصفقة أن تعزز حضور مجموعة «أغذية» في سوق الوجبات الخفيفة في مصر والتي يُتوقع أن ترتفع قيمتها من 8.7 مليارات درهم (2.3 مليار دولار) في عام 2020 إلى نحو 11.2 مليار درهم (3.05 مليارات دولار) بحلول نهاية العام 2024، بحسب مؤسسة يورومونيتور.

كما سيسهم الاستحواذ في ترسيخ مكانة شركة «أغذية» كلاعب رئيسي في قطاع السلع الاستهلاكية المعلّبة في المنطقة، لا سيما بعد أن قامت العام الماضي بالاستحواذ على مجموعة «بي إم بي» الرائدة في مجال الوجبات الخفيفة الصحية، وشركة الفوعة التي تعد أكبر شركة لتلقي ومعالجة التمور في العالم، ومخبز وحلويات الفيصل الذي يعتبر أحد أبرز المخابز الصناعية في دولة الكويت، وشركة النبيل للصناعات الغذائية التي تتخذ من الأردن مقراً لها والتي تعد شركة رائدة إقليمياً في إنتاج اللحوم المبرّدة والمجمّدة، وشركة «أطياب» المصرية لإنتاج اللحوم المبرّدة والمجمّدة.

وقال خليفة السويدي، رئيس مجلس إدارة مجموعة أغذية: «يتماشى الاستحواذ على مجموعة عوف مع استراتيجينا للنمو لعام 2025، والرامية إلى الاستحواذ على شركات قوية وقادرة على تقديم قيمة مضافة، ودمجها ضمن أعمالنا ومساعدتها على النمو. وباعتبارها واحدة من أسرع الأسواق الاستهلاكية نمواً في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، يعد الاستثمار في مصر هدفاً استراتيجياً لمجموعة أغذية، وسنواصل البحث عن الفرص المتاحة لتوسيع حضورنا هناك، وتعزيز ريادتنا في قطاع الأغذية والمشروبات في منطقة الشرق الأوسط وخارجها.

قال آلان سميث، الرئيس التنفيذي لمجموعة أغذية: «يعد هذا الاستحواذ خطوة مهمة بالنسبة لمجموعة أغذية، لما لها من دور كبير في تعزيز حضورنا في سوق الوجبات الخفيفة والأطعمة الصحية. وسنعمل على دمج أعمال مجموعة (عوف) بسلاسة ضمن محفظتنا لتحقيق أقصى استفادة ممكنة من أوجه التآزر وفرص النمو المتاحة. نحن متحمسون لتوسيع حضورنا في مصر، ونتطلع إلى العمل مع فريق مجموعة (عوف) لتعزيز كفاءة الشركة وقدراتها».

واستحوذت «أغذية» على حصة 60% في مجموعة «عوف»، مع احتفاظ مؤسسي «عوف» بحصة إجمالية تبلغ 30% في الشركة واستمرارهم في قيادة المجموعة مع الاستفادة من الحضور الإقليمي والدعم التشغيلي لمجموعة «أغذية». كما تحتفظ «تنمية كابيتال فنتشرز»، وهي شركة مصرية للاستثمار في الأسهم الخاصة، بحصة 10% المتبقية في مجموعة «عوف» والتي كانت قد استحوذت عليها في عام 2019.

وتأسست مجموعة «عوف» في 2010، وهي تقوم بمعالجة وتصنيع وبيع وتوزيع مجموعة متنوعة من المنتجات في أنحاء مصر، بما في ذلك القهوة والمكسرات والوجبات الخفيفة الصحية والحلويات، والتي تباع جميعها تحت علامة «أبو عوف» التجارية. كما تخطط مجموعة (عوف) للتوسّع وتعزيز حضورها في السوق الإماراتية وخارجها، وقد افتتحت أربعة متاجر جديدة في مراكز التجزئة الرئيسية في دولة الإمارات، من ضمنها فرع رئيسي في دبي هيلز مول الذي تم افتتاحه مؤخراً.

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