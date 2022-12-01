خرائط سلامة لممرات أبوظبي المائية

المصدر: أبوظبي - وام

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احتفلت «أبوظبي البحرية»، الجهة المسؤولة عن تنظيم الممرات المائية في الإمارة، بنجاح النسخة الأحدث من معرض أبوظبي الدولي للقوارب 2022 الذي اختتم أخيراً. واستعرض فريق «أبوظبي البحرية» خلال المعرض مجموعة من المشاريع التي يجري تطبيقها لدعم نمو القطاع البحري وترسيخ مكانة أبوظبي عاصمة بحرية عالمية رائدة.

وشملت المشاريع أول خرائط سلامة شاملة لجميع الممرات المائية، وإطلاق خدمات ترخيص الدراجات المائية «جت سكي»، إلى جانب الإنجازات التي تحققت في قطاع اليخوت الفاخرة. كما شهد المعرض توقيع 10 اتفاقيات ومذكرات تفاهم مع جهات رائدة في القطاع، سوف تدعم جهود «أبوظبي البحرية» لتطوير القطاع البحري والمراسي والموانئ في الإمارة.

وأطلقت «أبوظبي البحرية» مجموعة من الجوائز هي الأولى من نوعها في القطاع، بهدف تكريم أفضل المرافق البحرية في المنطقة، وتأتي الجوائز في إطار جهود «أبوظبي البحرية» لتسليط الضوء على أفضل الممارسات المطبقة وتعزيز نمو القطاع عالمياً، وتغطي مجموعة من الفئات تشمل السلامة، ورضا المتعاملين، وأفضل الممارسات وغيرها.

وأكد الكابتن عمّار الشيبة، الرئيس التنفيذي بالإنابة - القطاع البحري ومجموعة «سفين» - مجموعة موانئ أبوظبي، حرص الأخيرة على تأدية دور فاعل في دعم التنويع الاقتصادي في الإمارة، وإرساء أفضل الممارسات المستدامة للمحافظة على ممراتنا المائية وترسيخ مكانتها بصفتها وجهة مهمة للأنشطة البحرية.

وقال الكابتن سيف المهيري، مدير عام «أبوظبي البحرية»: «تركيزنا مسلّط على الجهود الكبيرة التي نبذلها، والتقدم الحاصل في إطار سعينا لترسيخ مكانة إمارة أبوظبي بصفتها وجهة بحرية عالمية متميزة».

تاكسي مائي

وفر معرض أبوظبي الدولي للقوارب 2022 منصة مثالية للكشف عن أول خدمة تاكسي مائي، التي أطلقتها «أبوظبي البحرية» في وقت سابق من الشهر الجاري، حيث توفر خدمات النقل البحري في ياس باي ومنطقة الريف ضمن جزيرة ياس.

وقامت «أبوظبي البحرية» خلال المعرض بتشغيل خدمة مماثلة لربط منطقة القناة بمكان انعقاد «أبوظبي الدولي للقوارب»، ما سهّل النقل العام من موقع المعرض وإليه.

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