«سوق المرفأ» يطلق مجموعة من الفعاليات المشوقة احتفالاً بعيد الاتحاد

المصدر: دبي - البيان

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يحتفل «سوق المرفأ» خلال الفترة الممتدة من الأول ولغاية الرابع من ديسمبر، بعيد الاتحاد الواحد والخمسين لدولة الإمارات العربية المتحدة، بإطلاق مجموعة متنوعة من الأنشطة الترفيهية والثقافية المشوقة التي ترضي أذواق مختلف أفراد العائلة.

معرض الإمارات للسيارات

سوف يشهد «سوق المرفأ» خلال تلك الفترة استعراضاً رائعاً لمجموعة من أروع السيارات الكلاسيكية الخارقة والدراجات النارية التي تبهر النظر، حيث سوف تصطف جنباً إلى جنب على تلك الواجهة البحرية التي تتميز بمناظرها الخلابة.

ويشارك في هذا المشهد الذي يخطف أبصار زوار السوق، أكثر من 250 من المركبات الشهيرة التي تنتمي إلى أرقى نوادي السيارات في دبي في الأول من شهر ديسمبر من الساعة 2 بعد الظهر ولغاية الساعة 10 ليلاً.

وسوف يحظى عشاق السيارة بفرصة الاقتراب من بعض من المحركات القوية والسيارات الكلاسيكية ذات التصاميم النادرة والفريدة من نوعها مثل «فورد موستانج» و«دودج تشالنجر هيلكات» و«تويوتا سوبرا» و«نيسان جي تي-آر» و«نيسان زد» «كامارو» و«جيب» و«إف جيه كروزر» وغيرها الكثير.

سوق دبي للسلع الرخيصة والمستعملة

يستضيف «سوق المرفأ» أكبر سوق من نوعه للسلع الرخيصة في الأول من ديسمبر من الساعة 3 بعد الظهر ولغاية الساعة 9 ليلاً. وسوف يشكل هذا السوق فرصة سانحة لأولئك الذين يتطلعون إلى أسلوب حياة مستدام، لكي يختاروا من بين مجموعة واسعة من الأصناف والسلع التي تحظى باهتمام كبير وبأسعار مغرية.

وبإمكان الزوار العثور على بعض الأشياء التي تناسب أذواقهم أو بعض التحف الزهيدة الثمن التي يمكن إهداؤها لأفراد العائلة والأصدقاء في موسم الاحتفالات.

معرض ثقافي

كما تشكل هذه المناسبة فرصة قيمة للزوار للاطلاع عن قرب على الجوانب الثقافية الإماراتية، بالإضافة إلى تذوق المأكولات الخليجية التقليدية في «القرية الثقافية» الواقعة على الواجهة البحرية، وذلك اعتباراً من الأول من ديسمبر ولغاية الرابع منه. وسيختبر الزوار تقنيات الطهي التقليدية ويتذوقون مجموعة متنوعة من المأكولات التقليدية بما في ذلك اللقيمات والرقاق من 3 بعد الظهر ولغاية الساعة 10 ليلاً.

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