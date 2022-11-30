«اللولو العالمية» تحتفل بعيد الاتحاد في مراكزها للتسوق بفعاليات وطنية

المصدر: دبي - البيان

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أعلنت شركة «لاين للاستثمار والعقارات ش.ذ.م.م» - الذراع المختصة بإدارة وتطوير مراكز التسوق في «مجموعة اللولو العالمية» - عن إقامة العديد من الأنشطة والفعاليات المثيرة والديكورات والزينات الاحتفالية والعروض الحية احتفالاً بعيد الاتحاد الـ 51 لدولة الإمارات العربية المتحدة.

وذلك عبر مراكز التسوق التابعة لها في دبي والإمارات الشمالية؛ في كل من «رأس الخيمة مول» و«لولو مول الفجيرة» و«مول أم القيوين» ومركز «الشارقة سنترال» ومركز «سيليكون سنترال»؛ والتي تنطلق ابتداءً من الساعة 6 مساءً فصاعداً.

سيستمتع زوار مركز «سيليكون سنترال» بمشاهدة الموكب الاستعراضي لعيد الاتحاد في يوم 1 و4 ديسمبر، بالإضافة إلى الاستمتاع بعروض فرقة الهبان للفنون الشعبية، والحصول على فرصة لتجربة فنون رسم الحناء ومشاهدة ولقاء الصقور عن قرب في الـ 2 من ديسمبر، فضلاً عن مشاهدة العروض الساحرة لرقصة التنورة في الـ 3 من ديسمبر.

هذا كما يمكن للمتسوقين في «رأس الخيمة مول» في الـ 2 من ديسمبر الاستمتاع بوضع رسومات الحناء الجميلة والتقاط الصور التذكارية مع الصقور، بالإضافة إلى الاستمتاع بمشاهدة الموكب الاستعراضي لليوم الوطني في يوم 2 و3 ديسمبر، مع مشاهدة العروض الحية لرقصة التنورة في الـ 4 من ديسمبر والتي تقام احتفالاً باليوم الوطني.

وفي «لولو مول الفجيرة» سيحظى الزوار أيضاً بمشاهدة العروض الحية لفرقة الهبان للفنون الشعبية، والاستمتاع بوضع رسومات الحناء الجميلة، والتلويح بالأعلام الوطنية، وتذوق القهوة التقليدية من مقدمي القهوة، والتقاط الصور التذكارية مع الصقور، وذلك في الـ 2 من ديسمبر، في حين يمكنهم الاستمتاع بمشاهدة الموكب الاستعراضي لليوم الوطني في يوم 3 و4 ديسمبر.

أما في «مول أم القيوين»؛ فسوف يحظى الزوار بمتعة خاصة، حيث يمكنهم أيضاً الحصول على فرصة للاستمتاع بوضع رسومات الحناء الجميلة والتقاط الصور التذكارية مع الصقور في يوم 2 ديسمبر، في حين سيتم إقامة موكب اليوم الوطني في الـ2 والـ3 من ديسمبر، بالإضافة إلى العروض الحية لرقصة التنورة في الـ 4 من ديسمبر؛ والتي ستبهر المتسوقين بأجوائها الترفيهية الساحرة.

وفي مركز «الشارقة سنترال»؛ سيستمتع الزوار بالعروض الراقصة الحية، بجانب الحصول على فرصة للاستمتاع بوضع رسومات الحناء الجميلة، وتذوق القهوة التقليدية من مقدمي القهوة في الـ 2 من ديسمبر، بالإضافة إلى مشاهدة الموكب الاستعراضي لليوم الوطني في يوم 3 و4 ديسمبر.

توفر الديكورات الاحتفالية لعيد الاتحاد، والتي ستزين جميع مراكز التسوق الخمسة فرصة رائعة لالتقاط صور مميزة، جديرة بالمشاركة على موقع «إنستغرام»؛ وذلك حتى يتمكن الجمهور من صنع ذكريات لا تنسى مع أحبائهم.

هذا وتولي جميع المولات ومراكز التسوق التابعة لشركة «لاين للاستثمار والعقارات ش.ذ.م.م» اهتماماً كبيراً بتدابير السلامة المتعلقة بفيروس كورونا؛ من أجل ضمان بقاء الأماكن العامة مكاناً آمناً للتسوق وتناول الطعام.

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