انخفاض أسعار الوقود خلال شهر ديسمبر في الإمارات

المصدر: أبوظبي – صبري صقر

ت + ت - الحجم الطبيعي

أقرت لجنة متابعة أسعار الوقود تحفيض أسعار البنزين والديزل خلال شهر ديسمبر 2022 بمقدار يتراوح بين 2 فلس في البنزين كما تم تخفيض الديزل بمقدار 27 فلساً لكل لتر مقارنة بأسعار شهر نوفمبر 2022 .

وأعلنت شركات توزيع الوقود الأسعار الجديدة على أن يبدأ التطبيق اعتباراً من اليوم الخميس أول ديسمبر 2022 ، حيث شملت التسعيرة الجديدة ضريبة القيمة المضافة بنسبة 5% .

وتم تخفيض سعر لتر البنزين السوبر «98» بمقدار 2 فلس من 3.32 درهم في نوفمبر الى 3.30 درهم في ديسمبر ، كما تراجع لتر البنزين خصوصي «95» بمقدار2 فلس من 3.20 درهم في نوفمبر الى 3.18 درهم في ديسمبر.وكذلك نزل سعر لتر بنزين "إي بلس" «91» بمقدار 2 فلس من 3.13 درهم في نوفمبر الى 3.11 درهم في ديسمبر ، كما هبط سعر لتر الديزل بمقدار 27 فلساً لكل لتر من 4.01 درهم في نوفمبر الى 3.74 درهم في ديسمبر .

يذكر أن لجنة متابعة أسعار الوقود قد أقرت زيادة أسعار البنزين والديزل خلال شهر نوفمبر2022 بمقدار يتراوح بين 28 فلساً و29 فلساً في البنزين ، بينما تم زيادة الديزل بمقدار 25 فلساً لكل لتر مقارنة بأسعار شهر اكتوبر 2022 .

كانت اللجنة قد أقرت تخفيض أسعار البنزين والديزل خلال شهر أكتوبر 2022 بمقدار 38 فلساً في البنزين للشهر الثالث على التوالى وبنسبة تخفيض تراوحت بين 11% و 11.5% ، كما تم تخفيض الديزل بمقدار 11 فلساً لكل لتر مقارنة بأسعار شهر سبتمبر 2022 .

كما اقرت اللجنة تخفيض أسعار البنزين والديزل خلال شهر سبتمبر 2022 بمقدار 62 فلساً في البنزين وبنسبة تخفيض تتراوح بين 15% و 16.2% ، كما تم تخفيض الديزل بمقدار 27 فلساً لكل لتر مقارنة بأسعار شهر أغسطس 2022 ، كما أقرت اللجنة تخفيض أسعار البنزين والديزل خلال أغسطس الماضي بمقدار 60 فلساً في البنزين وبنسبة تخفيض تتراوح بين 13 و 13.5% ، كما تم تخفيض الديزل بمقدار 62 فلساً لكل لتر مقارنة بأسعار شهر يوليو 2022 .

ويتم تحديد معايير أسعار الوقود التي تعتمدها وزارة الطاقة بشكل شهري، وفقاً لمتوسط الأسعار العالمية للنفط صعوداً أو هبوطاً، بعد إضافة كلفة التشغيل لشركات التوزيع.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز