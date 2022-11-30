الإيجارات في دبي ترتفع 27% في 2022

المصدر: دبي- البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

أفادت دراسة أجرتها شركة «زوم بروبرتي» للعقارات بأن سوق الإيجارات في دبي يواصل نموه، حيث شهد متوسط الإيجارات قفزة بلغت 27 في المئة خلال عام 2022، مع تزايد الطلب بشكل كبير تزامناً مع تعزيز النشاط الاقتصادي في دبي.

وبحسب الدراسة التي تحمل اسم «زوم بروبرتي إنسايتس»، فقد لامس متوسط أسعار إيجارات الشقق 91,795 درهماً إماراتياً، في حين قفز معدل إيجارات الفيلات إلى 274,740 درهماً إماراتياً، بزيادة بنسبة 27.5 في المئة و25.7 في المئة في كلا القطاعين.

وأوضحت الدراسة أنه على الرغم من ذلك، يتردد المستأجرون في الانتقال إلى منزل جديد بسبب ارتفاع الأسعار، ما أدى إلى تراجع أعداد عقود الإيجارات الجديدة، وزيادة أعداد العقود المجددة.

يرى السيد عطا شبيري، الرئيس التنفيذي لشركة «زوم بروبرتي» أن سوق تأجير العقارات في دبي سيختتم العام الجاري ختاماً قوياً.

قال شبيري: «ينطلق سوق الإيجارات في دبي انطلاقة كبيرة بحسب ما تكشفه أحدث البيانات، وقد انعكس ذلك جلياً في أداء المناطق الرئيسية في دبي، مثل نخلة جميرا، ووسط مدينة دبي، ودبي مارينا، جميرا بيتش ريزيدنس، ومما لا شك فيه فإن تلك علامة جيدة على أداء السوق، وفي اعتقادي، سوف يختتم السوق العام 2022 ختاماً قوياً مدفوعاً بإقامة كأس العالم لكرة القدم 2022 في قطر، الذي سيدفع سوق الإيجارات قصيرة الأجل دفعة قوية».

المناطق الأكثر طلباً:

لا تزال «نخلة جميرا» تحافظ على سمعتها كونها المنطقة الأكثر طلباً للإيجار، في سوق العقارات في دبي. فبالإشارة إلى بيانات الربع الثالث من العام 2022، توضح دراسة «زوم بروبرتي انسايتس» أن متوسط إيجار الشقق في «نخلة جميرا» قفز بنسبة 22 في المئة، كما شهد إيجار الفيلات في مجمعها قفزة بنحو 32 في المئة.

إضافة إلى ذلك، فقد سجل متوسط أسعار تأجير الشقق وسط مدينة دبي زيادة كبيرة بنسبة 24 في المئة، كما سجل متوسط أسعار تأجير الفيلات أعلى زيادة بنسبة 33 في المئة في دبي هيلز استيت.

إضافة إلى ما سبق، تعتبر مناطق «جميرا بيتش ريزيدنس» و«دبي مارينا»، و«البراري» و«تلال الإمارات» و«جميرا باي» من بين المناطق الأخرى التي شهدت زيادة في الطلب على التأجير. توقعات عام 2023.

تبدو النظرة المستقبلية لسوق الإيجارات في دبي في عام 2023 إيجابية، فبحسب «زوم بروبرتي»، سوف يستمر متوسط أسعار إيجار الشقق والفيلات في دبي في الارتفاع خلال العام المقبل، ما يمهد الطريق لأداء أقوى للسوق خلال 2023.

اختتم شبيري حديثه قائلاً: «إن سوق العقارات في دبي يجذب الأثرياء والمستثمرين الأجانب نظراً لارتفاع العوائد والحالة المستقرة التي يتمتع بها السوق. سوف يؤثر ذلك على سوق الإيجارات أيضاً، فعلى الرغم من زيادة متوسط أسعار الإيجارات، لن يتوقف الناس عن الانتقال إلى منازل جديدة في دبي، من أجل الاستمتاع بأسلوب حياتها الراقي واستكشاف الفرص المهنية المهمة وريادة الأعمال، وكل ذلك من دون شك سوف يعود في نهاية المطاف بالفائدة على الاقتصاد بشكل عام».

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز