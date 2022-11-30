«الإمارات الإسلامي» يطلق حملة بطاقة «إماراتي» الحصرية في عيد الاتحاد

المصدر: دبي- البيان

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أطلق «الإمارات الإسلامي»، إحدى المؤسسات المالية الإسلامية في دولة الإمارات، حملة تتيح لحاملي بطاقة «إماراتي» الائتمانية فرصة الفوز بواحدة من 51 هاتف آيفون و51 ساعة أبل، وذلك بمناسبة الاحتفالات بعيد الاتحاد الـ 51 لدولة الإمارات.

وستوفر الحملة لمواطني دولة الإمارات الذين يتقدمون بطلب للحصول على بطاقة «إماراتي» الائتمانية قبل 31 ديسمبر 2022، 10 فرص إضافية لدخول السحب، فضلاً عن 3 فرص إضافية مقابل كل 100 درهم يتم إنفاقها دولياً وفرصة إضافية لدخول السحب مقابل كل 100درهم تُنفق محلياً.

وسيحصل المتعاملون الحاليون لبطاقة «إماراتي» الائتمانية على ثلاث فرص لدخول السحب عن كل 100 درهم يتم إنفاقها دولياً وفرصة إضافية مقابل كل 100 درهم تُنفق محلياً.

وتتميز بطاقة «إماراتي» الائتمانية بمزايا حصرية أخرى، مثل تصميمها المعدني الحديث والأنيق، وعدم الحاجة لسداد رسوم عضوية، فضلاً عن الاستمتاع بخصم بنسبة 15% في وجهات إعمار للترفيه، وفرص كسب ما يصل إلى 3.75 من أميال سمارت مايلز مقابل كل درهم يتم إنفاقه.

وتتيح بطاقة «إماراتي» الائتمانية من خلال منصات برنامج «مكافآت»من الإمارات الإسلامي باقة واسعة من خيارات الاسترداد الفوري بما في ذلك تحويل أميال «سمارت مايلز» من «الإمارات الإسلامي» إلى أميال «سكاي واردز»، «ضيف الاتحاد»، «الخطوط الجوية القطرية نادي الامتياز أفيوس»،بسمات من اتصالات ونقاط U بوينتس من إعمار. كذلك يمكنهم استخدام أميال «سمارت مايلز» لحجز التذاكر مع أي شركة طيران أو أي فندق حول العالم، أو عند التسوق في أي محل تجاري أو متجر إلكتروني حول العالم مع ميزة «الشراء الفوري» الفريدة من نوعها. وتوفر البطاقة أيضاً خدمة صف السيارات وإمكانية الدخول إلى أكثر من 1000 ردهة مطار حول العالم.

وقال فريد الملا، رئيس الخدمات المصرفية للأفراد وإدارة الثروات في «الإمارات الإسلامي»: «يُعدّ عيد الاتحاد لدولة الإمارات العربية المتحدة مناسبة احتفالية وطنية تعمّ كافة أرجاء الدولة. ومن موقعنا البارز كمؤسسة مالية محلية رائدة، فإنه لمن دواعي سرورنا في (الإمارات الإسلامي) أن نضفي مزيداً من الفرح والبهجة إلى الاحتفالات الوطنية من خلال حملتنا الحصرية التي نخصّ بها عملاء بطاقة (إماراتي) الائتمانية».

وأردف بقوله:«تم تصميم بطاقة (إماراتي) الائتمانية من (الإمارات الإسلامي) خصيصاً لتلبية احتياجات أنماط الحياة العصرية لمواطني دولة الإمارات بما تقدّمه من مزايا حصرية ومكافآت مجزية فورية على النطاقين المحلي والدولي. ندرك في (الإمارات الإسلامي) أن مواطني دولة الإمارات يرغبون بشكل دائم في خوض تجارب السفر، لذلك دمجنا لهم في بطاقة واحدة مجموعة شاملة من المزايا المتعلقة بالسفر وأنماط الحياة الراقية، بما فيها التسعيرات التفضيلية وأسعار صرف العملات الأجنبية المنخفضة. ونحن على ثقة أن فرصة ربح جوائز مذهلة ستسهم في استقطاب أعداد كبيرة من المواطنين لاقتناء البطاقة والاستمتاع بمزاياها الاستثنائية».

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