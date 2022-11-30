243 مليار درهم مكاسب قياسية للأسهم المحلية خلال نوفمبر

المصدر: وام

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عززت أسواق الأسهم المحلية مكاسبها خلال تداولات شهر نوفمبر الجاري بعدما ربح رأسمالها السوقي ما يربو على 243 مليار درهم مدعومة بمكاسب قوية للأسهم المُدرجة بعد إعلان الشركات عن أرباح فصلية قوية للربع الثالث، إضافة إلى الإدراجات الجديدة متضمنة "إمباور" و"تعليم".

وارتفع رأس المال السوقي للأسهم المحلية المدرجة من 3.004 تريليونات درهم في نهاية أكتوبر الماضي إلى 3.247 تريليونات درهم في نهاية شهر سبتمبر الجاري، موزعة بواقع 2.665 تريليون درهم للأسهم المدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية و582.4 مليار درهم للأسهم المدرجة في سوق دبي المالي.

واستقطبت الأسهم المحلية سيولة بأكثر من 48.6 مليار درهم خلال نوفمبر، منها 40.5 مليار في سوق أبوظبي و8.04 مليارات درهم في سوق دبي، وجري التداول على نحو 12.4 مليار سهم عبر تنفيذ أكثر من 541.6 ألف صفقة.

وصعد مؤشر سوق أبوظبي "فاداكس 15" خلال شهر نوفمبر بنسبة 1.46% او ما يعادل 151.37 نقطة ليغلق عند مستوى 10545.39 نقطة، فيما نما مؤشر فوتسي سوق أبوظبي العام "فادجي" بنحو 1.35% ليبلغ مستوى 10552.37 نقطة، مع ارتفاع مؤشر قطاع المالية بنسبة 0.97% و"العقار" 8.5% و"الصناعة" بنسبة 6.82% و"الخدمات" 1.35%.

وتعزز أداء سوق أبوظبي بارتفاع سهم "بيانات" 35.8% و"ملتيبلاي" 22.7% و"ألفا ظبي" 10.2% و"الدار" 9.95% و"طاقة" 9.06% و"أبوظبي التجاري" 3.6% و"أدنوك للتوزيع" 1.11%، و"أبوظبي الإسلامي" 1.05%.

كما صعد "العالمية القابضة" بنسبة 0.97% مع تصدره المرتبة الثانية في قائمة الأنشط بعد استقطابه سيولة بنحو 5.7 مليارات درهم، فيما جاء "ملتيبلاي" في المركز الأول بسيولة 5.99 مليارات درهم.

وفي سوق دبي، صعد سهم "إعمار العقارية" 0.33% و"سوق دبي المالي" 15.6% و"دبي للاستثمار" 2.75% و"سالك" 2.18% و"العربية للطيران" 1.47% و"إمباور" 0.75%.

وتصدر "إعمار العقارية" النشاط خلال نوفمبر مستقطباً سيولة بأكثر من 2.1 مليار درهم، ثم "دبي الإسلامي" جاذباً نحو 931.6 مليون درهم، و"إمباور" 743.9 مليون درهم، و"ديوا" 657.6 مليون درهم.

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