غرفة عجمان تحتفل بعيد الاتحاد ببرنامج يجسد الهوية الإماراتية

المصدر: عجمان - البيان

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نظمت غرفة تجارة وصناعة عجمان احتفالية بمناسبة عيد الاتحاد الواحد والخمسين، وشهد فعاليات الاحتفالية في ساحة غرفة عجمان عبدالله المويجعي رئيس مجلس إدارة غرفة عجمان، وحمد بن راشد النعيمي النائب الأول لرئيس مجلس الإدارة، وأعضاء مجلس إدارة غرفة عجمان، وسالم السويدي المدير العام.

كما حضر الاحتفالية المديرون التنفيذيون ومديرو الإدارات وموظفو الغرفة ومتعاملو الغرفة والجمهور.

استهلت الفعاليات بالسلام الوطني، وشمل برنامج الاحتفالية مجموعة من الفعاليات، منها فقرة قدمها طلبة مدرسة الحكمة الخاصة، وعرض الفرقة الحربية، كما تم تكريم الموظف صاحب الرقم الوظيفي 51، وفقرة مسابقات قدمها الإعلامي سعيد المعمري.

وعلى هامش الاحتفالية قام عبدالله المويجعي وأعضاء مجلس الإدارة بتفقد المعرض المصاحب، الذي يجسد الهوية الإماراتية وموروثها الشعبي والثقافي الأصيل.

فخر

وقال عبدالله المويجعي: عيد الاتحاد مناسبة وطنية نفتخر بها جميعاً، ونستذكر خلالها جهود الآباء المؤسسين، المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، وإخوانه حكام الإمارات مؤسسي دولة الإمارات العربية المتحدة»، وعاماً تلو عام تتحقق الإنجازات وتؤكد الإمارات ريادتها الإقليمية والدولية في كافة القطاعات نتيجة لجهود قيادة رشيدة هدفها بناء الإنسان واستمرار مسيرة التنمية والازدهار، وشعب كرّس حياته لرفع راية الوطن خفاقة.

تهانٍ

وتقدم رئيس مجلس الإدارة بأسمى آيات التهاني والتبريكات بمناسبة عيد الاتحاد الواحد والخمسين، إلى مقام صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، ومقام صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وإلى مقام صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي عضو المجلس الأعلى للاتحاد حاكم عجمان، وإخوانهم أصحاب السمو حكام الإمارات، وإلى سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي ولي عهد عجمان، وسمو أولياء العهود.

وقال سالم السويدي: اتحاد دولة الإمارات العربية المتحدة أسس لبناء دولة لها بصمات استثنائية بين دول العالم في فترة زمنية قياسية، لتمثل الإمارات نموذجاً فريداً يحتذى لكثير من الدول، فالتفوق والريادة شملا كافة القطاعات، لتوفر الإمارات قبلة وواحة أمن وأمان لكافة الجنسيات.

وأضاف: «البيئة الاقتصادية الشاملة والجاذبية الاستثمارية في دولة الإمارات تعكس تنوع الإمكانات الهائلة والمقومات الفريدة التي تمتلكها الدولة، واليوم نحتفل بمنجزات حققتها دولتنا، ونجدد الهمة والعزم على استمرار وتيرة الإنجازات والحفاظ على مكتسبات وطننا».

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