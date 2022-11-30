2.3 مليار درهم تصرفات عقارات دبي اليوم

المصدر: وام

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بلغت التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك يدبي اليوم أكثر من 2.3 مليار درهم حيث شهدت الدائرة تسجيل 471 مبايعة بقيمة 1.44 مليار درهم منها 60 مبايعة للأراضي بقيمة 433.55 مليون درهم و411 مبايعة للشقق والفلل بقيمة 1 مليار درهم.

وجاءت أهم مبايعات الأراضي بقيمة 124 مليون درهم في منطقة الجداف تليها مبايعة بقيمة 28 مليون درهم في منطقة حدائق الشيخ محمد بن راشد تليها مبايعة بقيمة 26 مليون درهم في منطقة البرشاء جنوب الثالثة.

وتصدرت منطقة جبل علي الأولى المناطق من حيث عدد المبايعات إذ سجلت 20 مبايعة بقيمة 83 مليون درهم وتلتها منطقة الحبية الخامسة بتسجيلها 19 مبايعة بقيمة 58 مليون درهم وثالثة في حدائق الشيخ محمد بن راشد بتسجيلها 4 مبايعة بقيمة 58 مليون درهم.

وفيما يتعلق بأهم مبايعات الشقق والفلل جاءت مبايعة بقيمة 35 مليون درهم بمنطقة جميرا الثانية كأهم المبايعات تلتها مبايعة بقيمة 30 مليون درهم في منطقة برج خليفة وأخيرا مبايعة بقيمة 25 مليون درهم في منطقة نخلة جميرا.

وتصدرت منطقة الخليج التجاري المناطق من حيث عدد مبايعات الشقق والفلل إذ سجلت 49 مبايعة بقيمة 69 مليون درهم وتلتها منطقة المركاض بتسجيلها 43 مبايعة بقيمة 88 مليون درهم وثالثة في مرسى دبي بتسجيلها 38 مبايعة بقيمة 92 مليون درهم.

وسجلت الرهون قيمة قدرها 838.52 مليون درهم منها 21 رهن أراض بقيمة 87.13 مليون درهم و89 رهن فلل وشقق بقيمة 751.39 مليون درهم وكان أهمها بمنطقة النهدة الأولى بقيمة 117 مليون درهم وأخري في منطقة الممزر بقيمة 117 مليون درهم.

أما الهبات فقد شهدت تسجيل 18 هبة بقيمة 47.28 مليون درهم كان أهمها بمنطقة ند الشبا الثانية بقيمة 21 مليون درهم وأخرى في منطقة برج خليفة بقيمة 8 ملايين درهم.

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