ثاني الزيودي: الكاميرون دولة واعدة تمتلك فرصاً كبيرة للاستثمار في القطاعات المستقبلية

المصدر: وام

ت + ت - الحجم الطبيعي

أكد معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي وزير دولة للتجارة الخارجية أن دولة الإمارات من أهم المستثمرين في قارة أفريقيا بشكل عام والقطاعات التي نركز عليها في هذه القارة هي التي سيكون لها مستقبل كبير في العالم خلال العشرين عاماً القادمة وتتضمن البنية التحتية والأمن الغذائي والطاقات المتجددة والقطاعات المستقبلية ومنها الاتصالات وغيرها من القطاعات.

وقال معاليه - في حوار مع وكالة أنباء الإمارات "وام" خلال ترؤسه وفد الدولة لزيارة ياوندي عاصمة جمهورية الكاميرون، لتوسيع التعاون التجاري والاستثماري بين البلدين - إن الزيارة تؤكد على عمق العلاقات الاستراتيجية بين البلدين واهتمام الإمارات بشكل كبير للاستثمار في بعض القطاعات التي تحتاجها الكاميرون ولدينا فيها إمكانيات كبيرة.

وتابع تنتج الكاميرون في الطاقة المتجددة حوالي 1500 ميجاوات من الكهرباء وهناك خطط مبدئية لزيادة الكهرباء المنتجة من الطاقة المتجددة بحوالي 350 ميجاوات والتوسع بشكل كبير فيها ما يشكل فرصة لشركاتنا المستثمرة في قطاع الطاقة المتجددة، موضحا أن الكاميرون تنفذ خططاً طموحة بقطاع الطاقة المتجددة ولديهم خطة لزيادة هذه الطاقة بنسبة 25% بحلول 2035، حيث تمتلك الكاميرون إمكانات توليد طاقة كهرومائية تعد الثالثة على مستوى أفريقيا، لافتاً إلى وجود العديد من الفرص المواتية لزيادة تدفقات التجارة والاستثمار بين الإمارات والكاميرون.

وذكر أن التربة الخصبة وكثافة الخضرة والأشجار في الكاميرون تشكل فرصة كبيرة للاستثمار في قطاع الزراعة وهو ما سيكون جزءا من اهتمامنا واهتمام شركاتنا للاستثمار في الكاميرون خلال الفترة المقبلة.

وأضاف معالي ثاني الزيودي أن هناك مناقشات لبعض الشركات مثل موانيء دبي لإدارة بعض الموانيء في الكاميرون ومنها ميناء دوالا حيث تم بحثها مع الجانب الكاميروني.

ونوه إلى تجربة دولة الإمارات الفريدة في التدريب والتعليم من خلال مؤسسة خليفة بن زايد للأعمال الإنسانية حيث يوجد هناك العديد من المراكز المهنية في قارة أفريقيا وتم التركيز عليها بناء على طلب الجانب الكاميروني وسيكون أحد محاور النقاشات والتعاون خلال الفترة المقبلة.

وذكر أنه تم بحث الفرص الاستثمارية في الطيران واللوجستيات ودعم قطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة وقارة أفريقيا بشكل عام حيث يفتح وجود عنصر الشباب فرصا كبيرة للمستثمرين الإماراتيين.

وأشار وزير دولة للتجارة الخارجية إلى أن الإمارات تبنت نهج الاقتصاد المرن والانفتاح الاقتصادي على مختلف الأسواق لتصبح لاعباً رئيسياً على خارطة التجارة العالمية، منوهاً إلى نجاح الإمارات بتفعيل الشراكات الاقتصادية والتجارية التي تربط بين الاحتياجات المطلوبة للدولة الشريك والفرص المتاحة للمستثمرين الإماراتيين، ما يسهم بتعزيز النمو الاقتصادي في تلك الدول والتنويع وخلق فرص ودعم التنمية في القارة الإفريقية.

وتعد الإمارات من أبرز المستثمرين العالميين في القارة الإفريقية وتمثل 88٪ من الاستثمارات الخليجية في القارة.

جدير بالذكر أن الكاميرون ذات موقع استراتيجي يمثل بوابة الدخول إلى وسط أفريقيا ويزيد تعداد سكانها عن 26 مليون نسمة، وناتجها الاقتصادي يتجاوز 45 مليار دولار، ومعظم الأراضي الكاميرونية مناسبة للزراعة وتعد من بين أكبر منتجي الكاكاو في العالم، وتمتلك موارد طبيعية غنية، في مقدمتها النفط والغاز والمعادن والأخشاب عالية القيمة.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز