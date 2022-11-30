نمو التبادل التجاري غير النفطي بين الإمارات والكاميرون بنسبة 33% خلال 10 سنوات

المصدر: وام

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حقق التبادل التجاري غير النفطي بين دولة الإمارات وجمهورية الكاميرون نموا خلال الفترة من 2012-2021 بنسبة 33.5% بلغ 1.92 مليار درهم بنهاية العام الماضي، مقابل 1.43 مليار درهم في العام 2012، فيما بلغ إجمالي التبادل التجاري غير النفطي خلال الفترة نفسها 18.2 مليار درهم، بحسب بيانات المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء.

واستحوذت الواردات السلعية غير النفطية من الكاميرون إلى الدولة خلال السنوات العشر الماضية على 69% مسجلة ما قيمته 12.6 مليار درهم، فيما بلغت نسبة الصادرات غير النفطية خلال الفترة نفسها 31% بقيمة 5.6 مليار درهم توزعت بين 1.8 مليار درهم وحوالي 3.8 مليار درهم قيمة إعادة التصدير.

وأظهرت البيانات استقرار معدل التبادل التجاري السنوي بين البلدين لأكثر من ملياري درهم خلال الأعوام 2013 بقيمة 2.17 مليار درهم، وعام 2018 بقيمة 2.09 مليار درهم ، وعام 2019 بقيمة 2.04 مليار درهم.

وسجلت الأشهر التسعة الماضية من العام الجاري قيمة تبادل تجاري بلغت 1.49 مليار درهم توزعت بين 673 مليون درهم قيمة الواردات وحوالي 297 مليون درهم قيمة الصادرات وحوالي 599 مليون درهم قيمة إعادة التصدير.

وتضمنت قائمة سلع التبادل التجاري في الواردات الذهب الخام والخشب المنشور والمقطوع طوليا والخشب الخام، فيما تصدرت سلع الزيوت المعدنية والدهانات ومنتجات حديد ودهانات قائمة أبرز سلع التصدير، بينما تصدرت السيارات وسيارات النقل والبضائع ولوازم السيارات قائمة أبرز السلع التي يتم إعادة تصديرها إلى الكاميرون.

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