580 ملياراً رأسمال سوق دبي بعد إدراج «تعليم»

المصدر: دبي - وام

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رفع سوق دبي المالي مكاسبه في ختام تداولات أمس، وربح رأسماله السوقي ما يربو على 3.5 مليارات درهم بالتزامن مع إدراج سهم مجموعة «تعليم القابضة»، بينما استقر سوق أبوظبي وسط سيولة تجاوزت 1.44 مليار درهم. ووصل رأس المال السوقي للأسهم المدرجة إلى 3.23 تريليونات درهم موزعة بواقع نحو 580 مليار درهم مليار درهم للأسهم المدرجة في سوق دبي المالي و2.65 تريليون درهم للأسهم المدرجة في سوق أبوظبي.

وصعد مؤشر سوق دبي العام بنسبة 0.51% أو ما يعادل 17.05 نقطة ليغلق عند 3304.39 نقاط، بينما أغلق مؤشر سوق أبوظبي «فادكس 15» عند 10368.79 نقطة، فيما وصل مؤشر فوتسي سوق أبوظبي العام «فادجي» إلى 10392.3 نقطة.

واستقطبت الأسهم المحلية سيولة بأكثر من 1.83 مليار درهم موزعة بواقع 1.44 مليار درهم في سوق أبوظبي و394.8 مليون درهم بسوق دبي، وجرى التداول على 408 ملايين سهم عبر تنفيذ 24.7 ألف صفقة.

وشهد سوق دبي ارتفاع «دبي الإسلامي» بنسبة 0.52% و«شعاع كابيتال» 1.7% و«تكافل الإمارات» 6.8% و«العربية للطيران» 2.95% و«سالك» 1.32% و«إعمار للتطوير» 0.72% و«دو» 0.71%. وتصدر «تعليم» النشاط مستقطباً أكثر من 86.8 مليون درهم ليغلق عند 2.55 درهم، تلاه «إعمار العقارية» بسيولة 48.8 ملوين درهم، ثم «الإمارات دبي الوطني» جاذباً نحو 48.7 مليون درهم.

وفي سوق أبوظبي، صعد سهم «ألفا ظبي القابضة» 2.94% و«أبوظبي الإسلامي» 2.4% و«أدنوك للتوزيع» 1.16% و«بروج» 0.37% و«أي آند» 0.33%. وتصدر «ملتيبلاي» النشاط مستقطباً 235.5 مليون درهم، تلاه «العالمية القابضة» بنحو 210.9 ملايين ثم «ألفا ظبي» 190.9 مليوناً.

ويذكر أن عملية اكتتاب مجموعة «تعليم» شهدت طرح 250 مليون سهم، بما يعادل 25 % من إجمالي رأس مال الشركة. وقد تم تحديد سعر السهم بقيمة وصلت للسعر الاسترشادي ليبلغ 3 دراهم للسهم، حيث يبلغ رأس المال السوقي للأسهم 3 مليارات درهم.

وقد لاقت عملية الطرح إقبالاً كبيراً من جانب المستثمرين الأفراد، وكذلك المؤسسات، حيث تم تغطية الاكتتاب 18 مرة، وبقيمة إجمالية للطلبات 13.7 مليار درهم.

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