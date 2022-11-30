«ماج» تطلق «كيتورا ريزيرف» السكني في ميدان بـ 3 مليارات درهم

المصدر: دبي - البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

أعلنت ماج، المطور العقاري في الإمارات، إطلاق كيتورا ريزيرف، المشروع السكني بقيمة 3 مليارات درهم في ميدان، ومن المقرر الانتهاء من تطويره في الربع الثاني 2025.

وتضم كيتورا ريزيرف منازل فخمة مؤلفة من فلل وشقق تضم غرفة وغرفتين وثلاث غرف وأربع غرف. وسيكون المشروع معززاً بالعديد من المرافق، بما في ذلك المساحات المجتمعية الواسعة وحمام السباحة الخارجي، والصالات الرياضية للنساء والرجال للمساعدة في دعم صحة الجسم والدورة الدموية والطاقة الداخلية، إضافة إلى السبا، مع وجود المطاعم التي تركز على تقديم الأطعمة العضوية غير المعالجة لتعزيز أسلوب الحياة الصحي، فضلاً عن مرافق الرعاية الصحية، مثل عيادة وصيدلية ومتجر متخصص في توفير المركبّات العشبية.

وهناك مجموعة من الأنشطة الأخرى التي يوفرها المشروع، ومنها استوديو بيلاتيس ومسبح الدراجات المائية، وتقديم دروس التمارين الهوائية وجلسات التأمل على السطح ومساحات مخصصة لممارسة اليوغا. وتكون جميع هذه الأنشطة مصممة لتقوية الجسم من الداخل إلى الخارج. ومن جهة أخرى، تستند أنشطة الأطفال على التدريب الحدسي والتطوير التعليمي من خلال اللعب.

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وتركز كيتورا ريزيرف على تعزيز الذات الداخلية، لأنها مستوحاة من مفهوم «التوافق من الداخل إلى الخارج»، مع الأخذ هذا البعد في الحسبان عند تطوير جميع المرافق والأنشطة وخدمات الطعام والشراب.

وتوجد حديقة في قلب المشروع، وستكون عبارة عن مساحة خضراء تنتشر في أرجائها المناظر الطبيعية فوق مساحة قدرها 300.000 قدم مربعة، حيث يمكن للسكان الاستفادة منها لتجديد الطاقة. وستظللها أشجار زيتون يتجاوز عمر الواحدة منها ألف عام، وتم الحصول عليها من وجهات عالمية. وصممت كيتورا التي تعد جزءاً من العلامة التجارية الجديدة للضيافة والعقارات الفاخرة «كيتورا»، من قبل المهندس المعماري الشهير تشارلي وو. وقال طلال موفق القداح، الرئيس التنفيذي لمجموعة ماج: ينطلق هذا المشروع من مفهوم كيتورا الذي يرفع مستوى الرفاهية بالاعتماد على التصاميم المبتكرة للمساحات الداخلية والخارجية والشخصية.

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