افتتاح «كوت دازور موناكو» في قلب أوروبا بدبي

المصدر: دبي - البيان

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أعلنت مجموعة كليندينست إطلاق فندق كوت دازور موناكو، والذي يقع في قلب أوروبا في جزر العالم بدبي. وجاء إطلاق الفندق في احتفالية كبيرة دعت إليها عدداً كبيراً من الشخصيات.

ويمكن لنزلاء المنتجع الاستمتاع بأجواء الريفيرا الفرنسية ومزيج من أفضل ما في موناكو وكوت دازور في وجهةٍ واحدة وذلك بفضل ما تتميز به الوجهة من مناظر طبيعية خلابة وطاقة نابضة بالحياة وما تقدمه من تجربة ضيافة مميزة.

ويجمع الفندق بين الضيافة الأوروبية الكلاسيكية والرفاهية الإماراتية، وهو يوفر فرصة استثمارية للمشترين الذين يتطلعون إلى امتلاك عقار فخم مستوحى من الطراز الأوروبي. وتم تطوير كوت دازور موناكو ليكون وجهة لقضاء العطلات ووجهة كذلك لليخوت ويمكن الاحتفال على مدار الساعة وطوال أيام الأسبوع في شوارعها الممطرة التي يتم التحكم في مناخها.

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