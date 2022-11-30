«بيج 5» يسهم في تعزيز التحولات الإيجابية بقطاع البناء

المصدر: (دبي- البيان)

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أعلنت دي إم جي إيفنتس، الجهة المنظمة لمعرض The Big 5، الفعالية الأكبر والأكثر تأثيراً في قطاع البناء في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب آسيا، مشاركة مجموعة من الجهات البارزة في الدورة 43 من الفعالية المرتقبة في دبي، ما يسهم في تعزيز التحولات الإيجابية بقطاع البناء، ويعزز مساعي القطاع لمواجهة التحديات والتحولات غير المسبوقة التي يعيشها.

ويجمع المعرض، الذي ينطلق في 5 ديسمبر المقبل في مركز دبي التجاري العالمي، على مدى أربعة أيام ما يزيد على ألفي جهة عارضة من أكثر من 60 دولة وعشرين جناحاً وطنياً، بما فيها جهات جديدة من عُمان وباكستان وسنغافورة. وقال بن جرينيش، نائب الرئيس الأول لشؤون البناء لدى دي إم جي إيفنتس: «يطرح معرض The Big 5 بدورته لعام 2022 عشر رسائل رئيسية تسلط الضوء على الأثر المحتمل للفعالية على آليات عمل القطاع في مجموعة من القضايا المختلفة والفرص المتنوعة». وتتميز دورة هذا العام من الفعالية بدعم العديد من الجهات الحكومية.

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