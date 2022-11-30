مجموعتا عمل للتغليف المستدام والمياه المعبأة بغرفة دبي

المصدر: دبي - البيان

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أعلنت غرفة تجارة دبي، إحدى الغرف الثلاث العاملة تحت مظلة غرف دبي، عن تأسيس مجموعتي عمل جديدتين وهما «مجموعة عمل التغليف المستدام» و«مجموعة عمل مياه الشرب المعبأة»، لتشكلا إضافة نوعية لمنظومة مجموعات الأعمال العاملة في دبي.

ويأتي تأسيس مجموعات الأعمال الجديدة تطبيقاً لخطط الغرفة بتوسيع عدد مجموعات الأعمال التي تمثل القطاعات والأنشطة الاقتصادية المتنوعة في إمارة دبي، حيث تستهدف الغرفة تمثيل كل القطاعات والمجالات والأنشطة الاقتصادية الرئيسية والثانوية، وتعزيز تنافسيتها بما يخدم مسيرة النمو في دبي.

وقال محمد علي راشد لوتاه، مدير عام غرف دبي: تأسيس مجموعات الأعمال الجديدة يندرج ضمن خطة تطوير مساهمة القطاع الخاص في تحفيز منظومة التنمية المستدامة، وتعزيز تنافسية مجتمع الأعمال وقدرته على الابتكار في وجه التحديات، وتفعيل دور القطاع الخاص في رسم السياسات والتشريعات المحفزة لنمو القطاعات والأنشطة الاقتصادية المتنوعة.

وأكد لوتاه الدور المهم الذي تلعبه مجموعات الأعمال في تسهيل منظومة ممارسة الأعمال، والترويج لأفضل الممارسات العالمية، وزيادة القدرة التنافسية للقطاعات المختلفة، ودعم النمو الاقتصادي، لافتاً إلى أن الغرفة ماضية في تطبيق خططها لرفع عدد القطاعات والأنشطة الاقتصادية التي تمثلها مجموعات الأعمال إلى 100 قطاع ونشاط اقتصادي.

وتستهدف «مجموعة عمل التغليف المستدام»، التي تترأسها بريا سارما ماثور، الرئيس الأول للاستدامة في شركة يونيليفر لمنطقة الشرق الأوسط وتركيا، المساهمة في تطبيق سياسة الإمارات للاقتصاد الدائري 2021-2031، وتعزيز وعي العملاء والمستهلكين بأهمية التغليف المستدام، إضافة إلى توفير الرؤى والتوصيات للقطاع العام حول التشريعات والسياسات ذات العلاقة بالتغليف المستدام.

وتركز «مجموعة عمل مياه الشرب المعبأة» على تطوير ممارسات تعبئة المياه وفق أفضل ممارسات الاستدامة العالمية، بما يحافظ على البيئة، ويعزز سمعة دبي وجهة مستدامة وصديقة للبيئة، إضافة إلى ابتكار الحلول المستدامة بالتعاون مع الشركاء بمجتمع الأعمال لتحسين شبكة تعبئة وتوزيع المياه بطريقة آمنة ومستدامة.

دور مهم

تلعب مجموعات الأعمال دوراً مهماً في تعزيز ودعم مسيرة النمو الاقتصادي في دبي، حيث تعتبر مكوناً أساسياً لمجتمع الأعمال، وتسهم في الدفع بالحركة التجارية والاستثمارية في الإمارة من خلال الاستثمار في القدرات والإمكانات والخبرات لتعزيز الميزة التنافسية لمجتمع الأعمال في دبي. ويبلغ عدد مجموعات الأعمال الحالية، التي تعمل تحت مظلة غرفة تجارة دبي، 30 مجموعة عمل تمثل قطاعات وأنشطة اقتصادية متنوعة.

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