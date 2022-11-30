جهود متواصلة لجذب الكفاءات الوطنية لقطاع الطيران

المصدر: دبي - البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

أعلنت مؤسسة دبي لخدمات الملاحة الجوية (دانز) التحاق 8 مواطنين جدد بالمؤسسة، بعد أن أنهوا بنجاح برنامجها الخاص الذي يعنى بتطوير قدرات الموارد البشرية المواطنة في مجال الملاحة الجوية، بما يتوافق مع متطلبات المنظمة العالمية للطيران المدني (ايكاو) والهيئة العامة للطيران المدني.

وقال سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس هيئة دبي للطيران المدني رئيس مؤسسة دبي لخدمات الملاحة الجوية الرئيس الأعلى الرئيس التنفيذي لطيران الإمارات والمجموعة: إن انضمام هذه الدفعة يأتي ضمن استراتيجية وسياسة التوطين التي نعتمدها والجهود المتواصلة التي نبذلها لاستقطاب وتأهيل الكفاءات الوطنية للعمل في قطاع الطيران الذي يشكل واحداً من أهم القطاعات الداعمة لإجمالي الناتج المحلي لإمارة دبي.

جاء ذلك خلال استقبال سموه مجموعة الخريجين الجدد في مكتبه بحضور محمد أهلي مدير عام هيئة دبي للطيران المدني والرئيس التنفيذي المنتدب لمؤسسة دبي لخدمات الملاحة الجوية، وإبراهيم أهلي نائب الرئيس التنفيذي لمؤسسة دبي لخدمات الملاحة الجوية. ودعا سموه الخريجين الجدد إلى أن يكونوا قدوة لزملائهم وأن يعملوا على الارتقاء الدائم بقدراتهم لمواكبة التكنولوجيا المتطورة التي تشهدها صناعة الطيران العالمية.

قائمة

وشملت قائمة المواطنين الذين تم تعيينهم كلاً من المراقبين الجويين نورا المهيري ومحمد الطنيجي وعبدالله الكعبي وعبدالرحمن الكمالي ومحمد عبدالله، وعبدالله البستكي وأحمد ماهر والمهندسة جمانة الجسمي في المجال الهندسي. وهناك مجموعة جديدة من المتدربين المواطنين الذين التحقوا ببرنامج تطوير قدرات الموارد البشرية المواطنة للتأهل للانضمام لمؤسسة «دانز» في حال اجتيازهم كل متطلبات البرنامج.

وتأتي هذه الخطوة ضمن استراتيجية «دانز» للتوطين النوعي التي تعتبر الشباب الإماراتي جزءاً لا يتجزأ من النمو والازدهار لمستقبل قطاع الطيران، والتزامها بتوفير برامج تطوير خاصة تتيح للإماراتيين الالتحاق بعدد من الوظائف الحيوية في قطاع الطيران والملاحة الجوية والتي تدعم استمرارية الأعمال بالاعتماد على الكوادر المواطنة وتأهيلها لأداء الأعمال الفنية بهذا القطاع المهم.

ويعتبر مراقبو الحركة الجوية التابعين لمؤسسة دبي لخدمات الملاحة الجوية في عداد المراقبين الأكثر خبرة، حيث يقومون بإدارة أضخم أسطول من طائرات إيرباص إيه 380، التي تعتبر أكبر طائرة ركاب في العالم. وتمتلك «دانز» أكبر جهاز محاكاة برج مراقبة في العالم، والذي يستعمل لتدريب الموظفين بتقنية الواقع الافتراضي بزاوية 360 درجة.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز