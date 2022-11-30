توسعة مرافق «دي إتش إل إكسبريس» في «إي.زي.دبي»

المصدر: دبي - البيان

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أعلنت «إي.زي.دبي»، المنطقة المخصصة بالكامل للتجارة الإلكترونية في قلب المنطقة اللوجستية بدبي الجنوب، توسعة مرافق «دي إتش إل إكسبريس» من خلال إطلاق أحدث مركز تسليم للخدمات اللوجستية.

وستستفيد المنشأة الجديدة للشركة من الموقع الاستراتيجي الذي تتمتع به «إي.زي.دبي»، والخدمات المصممة حسب الطلب، إلى جانب الحلول التشغيلية، والمنظومة المبتكرة لتسريع نمو القطاع اللوجستي في جميع أنحاء المنطقة، ودعم شركات التجارة الإلكترونية للوصول إلى المستهلكين المحتملين بكل أرجاء العالم.

واحتفالاً بالافتتاح، قام محسن أحمد، المدير التنفيذي للمنطقة اللوجستية في دبي الجنوب ونور سليمان، الرئيس التنفيذي لشركة «دي إتش إل» في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بجولة في أرجاء المنشأة.

منظومة متكاملة

وتضم المنشأة البالغة مساحتها 88,555 قدماً مربعاً والتي تعمل بالطاقة الشمسية، مساحة مبنية قدرها 33,476 قدماً مربعاً، وتوفر منظومة متكاملة للعمليات الجوية والأرضية، مع وجود إمكانية للمزيد من التوسع المستقبلي لزيادة القدرة الاستيعابية بنسبة 164.5%. وتم تجهيز المنشأة بنظام ناقل آلي ثنائي الاتجاه، لإتاحة عملية فرز الطرود بكفاءة أعلى. وسيكون المركز اللوجستي قادراً على التعامل مع 3,000 و2,600 شحنة ترانزيت واردة وصادرة في الساعة.

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