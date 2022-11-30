«الاتحادية للضرائب» تنظم ندوة حول التقنيات الحديثة

المصدر: (دبي - البيان)

ت + ت - الحجم الطبيعي

نظمت الهيئة الاتحادية للضرائب ندوة تعريفية حول «التوجهات التقنية الحديثة وأثرها في منظومة العمل بالقطاع الضريبي».

وتم في الندوة التعريفية التي نظمتها الهيئة في إطار مُشاركتها في فعاليات اليوم العالمي للمستقبل وبالتعاون مع شركة «جارتنر» - المُتخصصة في مجال الاستشارات والأبحاث - بحث العديد من الموضوعات المُتعلقة بالتوجهات المُستقبلية في القطاع الضريبي في ظل التطور التكنولوجي المُتسارع في هذا المجال، فقد تم استعراض تطور المنصات السحابية الصناعية، وهندسة المنصات والتكنولوجيا المُستدامة، وأحدث تقنيات الذكاء الاصطناعي المرن، وأنظمة الحماية والأمن المعلوماتي الرقمية.

كما تم في الندوة التعريفية - التي عُقدت في مقر الهيئة في دبي – استعراض آخر التطورات في مجال «ميتافيرس» وانعكاسات هذه التطورات المُستقبلية على آليات العمل الضريبي وسبل الاستفادة منها.

ويعتبر اليوم العالمي للمستقبل مناسبة مثالية لتنظيم مثل هذه الفعاليات، حيث تسعى الهيئة عبرها إلى إحاطة موظفيها بآخر التوجهات التقنية الحديثة في المجال الضريبي.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز