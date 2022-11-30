989 مليون درهم تصرفات عقارات دبي في يوم

المصدر: (دبي - البيان)

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بلغت التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك في دبي أمس 989 مليون درهم، حيث تم تسجيل 277 مبايعة بقيمة 686.28 مليون درهم، منها 25 مبايعة للأراضي بقيمة 172.68 مليون درهم و252 مبايعة للشقق والفلل بقيمة 513.6 مليون درهم. وجاءت أهم مبايعات الأراضي بقيمة 46 مليون درهم في منطقة نخلة ديرة.

وتصدرت جبل علي الأولى المناطق من حيث عدد المبايعات، إذ سجلت 16 مبايعة بقيمة 54 مليون درهم وتلتها منطقة نخلة ديرة بتسجيلها مبايعتين بقيمة 76 مليون درهم.

وجاءت مبايعة بقيمة 15 مليون درهم بمنطقة الصفوح الثانية كأهم مبايعات الشقق والفلل. وتصدرت المركاض المناطق من حيث عدد مبايعات الشقق والفلل، إذ سجلت 44 مبايعة بقيمة 52 مليونا.

وسجلت الرهونات 274.88 مليون درهم منها 13 رهن أراض بقيمة 34 مليون درهم و77 رهن فلل وشقق بقيمة 240.88 مليون درهم، أهمها بمنطقة حدائق الشيخ محمد بن راشد بقيمة 172 مليون درهم، ورهن بمنطقة وادي الصفا 5 بقيمة 11 مليون درهم. وتم تسجيل 6 هبات بقيمة 28.06 مليون درهم، أهمها بمنطقة وادي الصفا 3 بقيمة 16 مليون درهم.

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