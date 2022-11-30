20 ألف منتج في معرض «المفروشات 360» بإكسبو الشارقة

المصدر: الشارقة - البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

انطلقت أمس في الشارقة، فعاليات النسخة الرابعة من معرض «المفروشات 360»، الذي ينظمه مركز إكسبو الشارقة بدعم من غرفة تجارة وصناعة الشارقة، بمشاركة واسعة من كبرى الشركات الرائدة في صناعة وتصميم الأثاث المنزلي والمفروشات، إلى جانب 250 علامة تجارية عالمية وسط عروض ترويجية وتخفيضات كبرى على أكثر من 20 ألف منتج محلي وعالمي.

وافتتح فعاليات المعرض الذي يستمر حتى 4 ديسمبر عبدالله سلطان العويس رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة الشارقة، رئيس مجلس إدارة مركز إكسبو الشارقة، بحضور وليد عبدالرحمن بو خاطر النائب الثاني لرئيس مجلس إدارة الغرفة، وعدد من أعضاء مجلس إدارة الغرفة وإكسبو، وسيف محمد المدفع الرئيس التنفيذي لمركز إكسبو الشارقة، وسلطان شطاف مدير إدارة المبيعات والتسويق في مركز إكسبو الشارقة.

وقال عبدالله العويس: المعرض يأتي ضمن سلسلة الأحداث التجارية والتسويقية التي تحرص غرفة الشارقة ومركز إكسبو على تنظيمها بهدف تعزيز ودعم قطاع التجزئة واستقطاب المتسوقين من داخل دولة الإمارات وخارجها، حيث شهد الحدث في دورته السابقة حضور أكثر من 12 ألف زائر، ونتوقع أن يحقق هذا العام المزيد من النجاح.

ويستقبل المعرض زواره يومياً من الساعة 11 صباحاً إلى الساعة 11 مساءً في جميع الأيام ما عدا يوم الجمعة من الساعة الثانية ظهراً إلى الساعة 11 مساء.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز