«اتصالات من &e» تطلق النسخة الثالثة من مسابقة «مرحباً ببرنامج العمل» للشركات الناشئة

المصدر: أبوظبي - البيان

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أعلنت «اتصالات الإمارات»، التي أطلقت هويتها المؤسسية المحدّثة تحت العلامة التجارية «اتصالات من &e»، اليوم عن دعوتها لأصحاب الأفكار والمشاريع الناشئة لتقديم أفكارهم التجارية وتطلعاتهم المستقبلية عبر المشاركة في النسخة الثالثة من مسابقة «مرحباً ببرنامج العملHello Business Pitch»، التي توفر منصة مبتكرة لدعم منظومة ريادة الأعمال لدى الشركات الناشئة في الدولة.

تنطلق النسخة الثالثة من مسابقة Hello Business Pitch، عقب النجاح الذي حققته هذه المسابقة في نسختيها السابقتين، ويفتح إصدارها لهذا العام الباب أمام مشاركة الشركات الناشئة الطموحة «التي مر على بداية تشغيلها 3 سنوات، والمبتكرين ممن لديهم أفكار جديدة في مجال الأعمال التجارية ويحتاجون إلى رأس المال للبدء بتنفيذها».

وقال عصام محمود، نائب الرئيس الأول للشركات الصغيرة والمتوسطة في «اتصالات من &e»: «تؤمن «اتصالات من &e» دائماً بضرورة دعم رواد الأعمال والشركات الصغيرة والمتوسطة لأنهم يُحدثون فرقاً في مجتمعنا من خلال أفكارهم التجارية الرائدة والمبتكرة، وعبر فتح باب التنافس أمامهم فإننا نمنحهم الفرصة للإبداع وإطلاق الأفكار المبتكرة التي تمكنهم من العبور نحو النمو والتطور، في خطوة تؤكد التزام «اتصالات من &e» بتطلعات قيادة دولة الإمارات بأن تكون مركزاً رائداً مبتكراً قائماً على المعرفة المستدامة على مستوى العالم».

وأضاف: «تتميز النسخة الثالثة من مسابقة Hello Business Pitch التي تطلقها «اتصالات من &e» لهذا العام عن سابقاتها بمزيد من الإثارة، حيث تفتح الأبواب أمام مجتمع أوسع من المبدعين ورواد الأعمال لعرض أفكارهم المبتكرة، لذا نتطلع إلى تلقي المزيد من الطلبات، مما يتيح المجال أمام عدد أكبر من الأفكار الرائدة كي تؤتي ثمارها وتدخل حيز التنفيذ».

ومن الجدير بالذكر، أن المسابقة تلقت إقبالاً كبيراً من مئات الطلبات المقدمة من الشركات الناشئة الطموحة في الدولة في العام الماضي، حيث فازت شركة YallaGive بالمركز الأول، وحصلت كل من شركة التكنولوجيا المساعدة Key2enable وشركة App4Legal على المركزين الثاني والثالث، بينما سيتم الإعلان عن ستة فائزين لهذا العام، حيث سيفوز 3 مبتدئين و3 شركات ناشئة طموحة بجوائز نقدية تبلغ قيمتها 350 ألف درهم إماراتي.

يسر «اتصالات من &e» أن تعلن عن بدء استقبال الطلبات وفتح باب التسجيل (لفترة محدودة فقط) أمام الشركات الراغبة بالمشاركة في النسخة الثالثة من مسابقة «Hello Business Pitch»، وذلك عبر الرابط التالي: https://etisalat.ae/pitch3، كما سيتم إخطار الفائزين الذين يتم اختيارهم من قبل لجنة تحكيم مكونة من خبراء متخصصين من مختلف القطاعات.

وأطلقت مجموعة اتصالات علامتها التجارية الجديدة e&، في فبراير 2022 والتي تهدف من خلال استراتيجيتها إلى تسريع النمو عبر نموذج أعمال مرن ممثلة بقطاعات الأعمال الرئيسية للمجموعة.

ويأتي قطاع الاتصالات على رأس تلك القطاعات، ممثلاً بشركة «اتصالات من &e» في مقر المجموعة بدولة الإمارات، وشركة «&e إنترناشونال» في الأسواق العالمية للمجموعة، للحفاظ على إرث المجموعة وتميزها في تقديم خدمات اتصالات متفوقة، وتوفير أحدث الشبكات، وتعزيز القيمة لمختلف عملاء المجموعة.

وللتركيز على الاستثمار التكنولوجي للعملاء، بما يرتقي بتجاربهم ويعزز نمط حياتهم، تأتي «&e الحياة»، لتجعل العالم الرقمي من الجيل التالي من الخدمات الرقمية مواكباً وملبياً لمتطلبات الحياة اليومية للعملاء، وتشمل خدمات الترفيه والبيع بالتجزئة وخدمات التنقل والتكنولوجيا المالية.

وتركز «&e المؤسسات» على تعزيز القيمة من خلال حلول الأمن السيبراني المتكاملة والحوسبة السحابية وإنترنت الأشياء والذكاء الاصطناعي، فضلاً عن خدمة المشاريع الضخمة لتمكين التحول الرقمي للحكومات وقطاع الأعمال.

وتركز «&e الاستثمار» جهودها على استكشاف الفرص الاستثمارية، لتعزيز حضور المجموعة عالمياً والعوائد المقدمة للمساهمين.

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