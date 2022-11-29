الخليج للاستثمار الإسلامي تُطلق صندوق ائتمان متوافق مع الشريعة بـ 100 مليون دولار

المصدر: دبي- البيان

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أعلنت شركة الخليج للاستثمار الإسلامي، وهي شركة عالمية رائدة في مجال الاستثمار البديل المتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية مقرها في دولة الإمارات العربية المتحدة، عن إطلاق صندوق ائتمان بقيمة 100 مليون دولار أمريكي، وهو صندوق الائتمان الأول لشركة الخليج للاستثمار الإسلامي (ويشار إليه باسم صندوق ائتمان التابع لشركة الخليج للاستثمار الإسلامي "جي دي إف وان" أو "الصندوق").

سيركز صندوق الائتمان التابع لشركة الخليج للاستثمار الإسلامي على دعم الشركات عالية النمو في القطاعات المرنة مثل القطاعات الاستهلاكية وخدمات الرعاية الصحية والتعليم والخدمات اللوجستية والتقنيات، إضافةً إلى الاستثمار في الشركات المدعومة بالتقنيات في كل من الشركات الخليجية والهندية والتي تتطلع إلى توسيع نطاق أعمالها على الصعيدين الخليجي والدولي.

سجل إجمالي أنشطة تمويل رأس المال المغامر في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي مستوى قياسي بلغ 2.6 مليار دولار أمريكي في عام 2021، حيث تتصدر كل من الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية قائمة الدول المعنية بتلك الأنشطة من خلال الإصلاحات الجذرية والسياسات المبتكرة، الأمر الذي يتيح بدوره فرصة نمو لكل من الشركات المحلية والدولية على حد سواء.

تُعد الديون الاستثمارية العالمية من فئات الأصول المهمة للشركات عالية النمو لتمكينها من دعم النمو بين عمليتين زيادة رأس المال. وعادة ما تستخدم الشركات رأس المال لبناء الفريق واستثمارات رأس المال العامل ، إضافةً إلى الاستثمارات الرأسمالية. وتبلغ نسبة استثمارات الدين المغامر في الولايات المتحدة حوالي 15-20% من إجمالي استثمارات رأس المال المغامر على المدى الطويل. ولا تزال تلك النوعية من الاستثمارات تشكل نسبة منخفضة من إجمالي الاستثمارات القائمة في كل من سوق دول مجلس التعاون الخليجي والهند.

وفي هذه المناسبة، قال محمد الحسن، الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي المشارك لشركة الخليج للاستثمار الإسلامي: "نواصل مساعينا نحو الاستثمار في الشركات المدعومة بمستثمري رأس المال المغامر، ونعمل مع هذه الشركات لتوفير الديون الاستثمارية وبناء الشركات ، وهو ما يمثل فرصة جديدة لمستثمرينا لتنويع في فئات الأصول المختلفة عالية النمو وذات عوائد مغرية".

ومن جانبه، قال بانكاج غوبتا، الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي المشارك لشركة الخليج للاستثمار الإسلامي: "يتمثل أحد مبادئنا في توفيرالفرص المتنوعة، و يعكس هذا "الصندوق" سعي الشركة الدؤوب إلى توفير دخل و تحقيق النمو للمستثمرين من خلال العمل على توفير سبل الدعم اللازمة لمساعدة الشركات عالية النمو على الوصول إلى المراحل التالية المستهدفة. لذلك، تبنت شركة الخليج للاستثمار الإسلامي نهجًا قويًا للاكتتاب استنادًا إلى خبراتنا الكبيرة في العمل مع الشركات عالية النمو في كل من الأسواق المتقدمة والناشئة على حد سواء".

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