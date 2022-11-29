هل تسد الهند «نقص قطع الغيار» للصناعات الروسية؟

المصدر: نيو دلهي - رويترز

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قالت أربعة مصادر مطلعة: إن موسكو أرسلت للهند قائمة بأكثر من 500 منتج للتصدير المحتمل، تضم قطع غيار للسيارات والطائرات والقطارات، وتعد القائمة مؤقتة، وليس من الواضح ما هي البنود، التي ستصدر في نهاية المطاف، ولا بأي كمية، إلا أن مصدراً حكومياً هندياً قال: إن قائمة الطلبات استثنائية من حيث تنوع مجالاتها.

وأشار المصدر إلى حرص الهند على تعزيز التجارة بهذه الطريقة، في ظل سعيها لتضييق العجز التجاري المتفاقم مع روسيا، غير أن بعض الشركات تعبر عن قلقها من أن هذا قد يعني انتهاكها للعقوبات الغربية، وقال مصدر صناعي في موسكو، طلب عدم نشر اسمه: إن وزارة الصناعة والتجارة الروسية طلبت من الشركات الكبيرة إمدادها بقوائم بالمواد الخام والمعدات التي تحتاج إليها.

وأضاف المصدر: إنه ستكون هناك حاجة لمزيد من المناقشات للاتفاق على المواصفات والكميات، مشيراً إلى أن هذا التوجه لا يقتصر على الهند.

وقال اثنان من المصادر الهندية إنه جرى تلقي الطلبات الروسية قبل أسابيع من الزيارة، التي بدأها وزير الخارجية الهندي سوبرامنيام جاي شانكار إلى موسكو في السابع من نوفمبر، ولم يتضح حتى الآن ما الذي ردت به نيودلهي على روسيا خلال الزيارة.

ولم تحذُ حكومة رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي حذو الدول الغربية في انتقاد موسكو، بسبب حربها في أوكرانيا، وعززت بشكل كبير مشترياتها من النفط الروسي، ما خفف جانباً من تداعيات العقوبات.

وخلال زيارته لموسكو، قال الوزير الهندي إن بلاده بحاجة لزيادة الصادرات إلى روسيا، لتحقيق توازن في ميزان التبادل التجاري، الذي تميل كفته لصالح روسيا.

روسيا تكافح

وأعاقت العقوبات الغربية وصول الإمدادات لبعض المنتجات الحيوية في روسيا، وتواجه شركات الطيران نقصاً حاداً في قطع الغيار، لأن جميع الطائرات تقريباً مصنوعة في الخارج، كما أن هناك طلباً على قطع غيار السيارات بعدما غادرت شركات التصنيع العالمية السوق.

وقال مصدر في قطاع مبيعات السيارات في روسيا: إن وزارة التجارة أرسلت قائمة بقطع غيار السيارات التي تحتاج إليها البلاد إلى الوزارات والهيئات الحكومية ذات الصلة في دول أخرى من بينها الهند.

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