«إتش إل بي هامت» تُطلق مبادرة في الإمارات للترويج للاستدامة

المصدر: دبي- البيان

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أعلنت شركة التدقيق والاستشارات الضريبية «إتش إل بي هامت» HLB HAMT، ومقرها الإمارات، عن إطلاق مبادرة ريادية فريدة من نوعها تحت مسمى - «أبطال إتش إل بي هامت» HLB HAMT Heroes – وذلك بالتزامن مع اليوم العالمي للمتطوعين، وهو احتفال عالمي حددته الأمم المتحدة ويصادف الخامس من ديسمبر المقبل 2022.

وتضامناً مع مبادرة الأمم المتحدة التي تسلّط الضوء على قوة الإنسانية الجماعية في دفع التغير الإيجابي من خلال العمل التطوعي عبر مختلف أنحاء العالم، ستُظهر «إتش إل بي هامت» تفانيها والتزامها تجاه القضايا الاجتماعية، وستعمل على تحقيق نتائج مؤثرة ضمن مجتمع الإمارات المتنوع والمُحب للتعاون.

وتعقيباً على الإعلان عن إطلاق المبادرة التطوعية للموظفين، قال متحدثون باسم الشركة خلال مؤتمر صحفي، إنه تحت مظلة هذه المنصة، سيعمل الموظفون على مد جسور التواصل مع المجتمع وكذلك العملاء، بما في ذلك الكيانات المؤسسية، بهدف تضمين إجراءات تدقيق الاستدامة والميزانيات الخاصة بها في أنشطتها التجارية ودعم قضايا البيئة والتخفيف من آثار التغير المناخي من خلال برامج المسؤولية الاجتماعية للشركات (CSR).

وقال هشام علي محمد طاهر، المؤسس ورئيس مجلس إدارة «إتش إل بي هامت»: «نحن فخورون بإطلاق مبادرة «أبطال إتش إل بي هامت»، التي نستهدف من خلالها تنفيذ العديد من البرامج التطوعية على امتداد دولة الإمارات العربية المتحدة لتوفير حياة أفضل للسكان والمجتمعات. ونأمل أن يسهم ذلك في إلهام الكثير من الشركات المتوسطة للتركيز على المسؤولية الاجتماعية للشركات، وذلك خلافاً للكيانات المؤسسية الكبرى التي يكون لديها مواثيق سنوية خاصة بالمسؤولية الاجتماعية للشركات. وفي هذا الإطار، ستسعى منصتنا التطوعية للموظفين «أبطال إتش إل بي هامت» إلى مساعدة تلك الشركات في زيادة تركيزها على المجتمع والبيئة».

وأوضح أن «هناك إقبالاً واسعاً من قبل الموظفين للمشاركة في البرنامج، حيث انضم بالفعل أكثر من 100 موظف إلى البرنامج، وسوف يعملون على مساعدة العملاء في تسريع وتيرة تبنيهم لممارسات المسؤولية الاجتماعية للمؤسسات CSR لمصلحة المساهمين والمجتمع».

وبدوره، قال «فيجاي أناند»، الرئيس التنفيذي والشريك في «إتش إل بي هامت»: «لقد أطلقنا برنامج «أبطال إتش إل بي» لتوصيل رسالة مفادها أن التطوع الجماعي من قبل المؤسسات يعد نموذجاً للمشاركة المدنية التي تعتبر أساسية ومفيدة للجميع. نحن ندرك أن التطوع يعني التعبير عن التعاطف والتضامن، وسيساعدنا البرنامج على مشاركة القيم الجوهرية من خلال دعم المجتمع والناس بالثقة والتواضع والاحترام والمساواة».

وصرّح «جون فارغيس»، الشريك الإداري في شركة «إتش إل بي هامت»: «نحن على ثقة بأن برنامج «أبطال إتش إل بي هامت» سيسهم في تعزيز رفاه المجتمع، إذ إنه يتوافق مع النهج الاستشرافي الذي تتبناه حكومة دولة الإمارات تجاه الاستدامة وحماية البيئة والتخفيف من حدة التغير المناخي، بما يمهد الطريق للقطاعين العام والخاص لقياس وإعداد التقارير بطريقة أخلاقية حول الممارسات البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات ESG الخاصة بها».

تتمثل الخطة المستقبلية لـ«إتش إل بي هامت» في دعم قضايا الاستدامة والمسؤولية المجتمعية المؤسسية CSR بين الشركات متوسطة الحجم ومساعدتها على الاستعداد لتبني ممارسات الحوكمة البيئة والاجتماعية وحوكمة الشركات ESG كجزء من معاييرها لإعداد تقارير الأعمال.

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