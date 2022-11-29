التميمي للاستثمار: توقع ارتفاع ملحوظ للاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى الإمارات في 2023

المصدر: دبي - البيان

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أشارت مجموعة التميمي للاستثمار إلى زيادة ملحوظة متوقعة في تدفق الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى دولة الإمارات في العام 2023. وعزت المجموعة التي تتخذ من دبي مقراً لها ذلك الارتفاع إلى الأداء الاقتصادي القوي والنمو المتصاعد والخطط التنموية الطموحة التي باشرت الدولة في إطلاقها استعداداً للخمسين عاماً المقبلة.

وقال داني طبّارة، الرئيس التنفيذي للعمليات في شركة التميمي للاستثمار: أعرب العديد من المستثمرين عن رغبتهم في تعزيز استثماراتهم في دولة الإمارات للمساهمة في منظومة التنوع الاقتصادي الذي تشهده الدولة. ويتمتع الاقتصاد الإماراتي، الذي يعتبر ثاني أكبر اقتصاد في المنطقة، بزيادة عالية في منسوب تفاؤل المستثمرين في السوق وتوقعات اقتصادية متصاعدة، ما يجعله وجهة عالمية جاذبة للاستثمارات.

كان تقرير لمصرف الإمارات المركزي أظهر أن الدولة حققت نمواً بنسبة 8.2 % خلال الأشهر الثلاثة الأولى من 2022. وتُعزى زيادة الاستثمارات في دولة الإمارات إلى جهود الدولة المستمرة لتعزيز وجودها الريادي على الخريطة العالمية بوصفها قطباً استثمارياً عالمياً، كما أدت الاستضافة الناجحة لحدث إكسبو 2020 دبي دوراً كبيراً في الأداء الاقتصادي للدولة، حيث ساعد الحدث الكبير في تعزيز أنشطة قطاعات السياحة والضيافة والإمداد والعقارات وغيرها من القطاعات ذات الصلة.

وأضاف طبارة: مكنت هذه التطورات المتلاحقة الإمارات لبلوغ مستويات أعلى من المستويات التي كانت حققتها قبل مرحلة الجائحة في العام 2019. ومن المتوقع نمو تدفق الاستثمارات في ظل انتعاش قطاعات الإنشاءات والتجارة الرقمية والتحول الرقمي والصناعة والرعاية الصحية والتعليم والصناعات المتقدمة وغيرها، كما ستحفز الاستدامة والابتكار المزيد من فرص النمو، خاصة في القطاعات الواعدة مثل الطاقة المتجددة وتكنولوجيا النقل والغذاء وغيرها».

وأكد أن برامج وخطط الحكومة المحفزة للاستثمار ومُشاركة القطاع الخاص المتزايدة والتحديث المستمر للبنية التحتية والمبادرات التنموية ستسهم جميعها أكثر في تحسين المشهد الاستثماري في الدولة ومكانتها الريادية على الساحة الدولية.

وتهدف الإمارات إلى أن تكون من ضمن أكبر 10 وجهات استثمارية بحلول العام 2030. وفي 2020، صنف مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية «أونكتاد» الإمارات في المرتبة الخامسة عشرة من بين أكبر الدول الجاذبة للاستثمارات الأجنبية المباشرة في العالم.

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