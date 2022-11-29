أوليفر وايمان تُعزز وجودها في المنطقة بافتتاح مكتب جديد بأبوظبي

المصدر: أبوظبي- البيان

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أعلنت أوليفر وايمان، شركة الاستشارات الإدارية العالمية، افتتاح مكتب جديد في أبوظبي. ويُشكل تأسيس هذا المكتب إضافة قوية لمسيرة نمو الشركة في المنطقة. وقال عادل الفلاسي، الشريك ورئيس مكتب أوليفر وايمان في أبوظبي: أوليفر وايمان لديها حضور مميز في المنطقة يمتد لأكثر من 15 عاماً، إلا أن افتتاح المكتب الجديد دلالة على حجم نمو الشركة ورؤيتها الواضحة، مؤكداً التزام الشركة بدعم الجهود القائمة والإسهام في مسيرة نمو أبوظبي لتصبح مركزاً تجارياً عالمياً ونموذجاً اقتصادياً قائماً على المعرفة.

وعززت أوليفر وايمان نموها بمقدار 6 أضعاف في الهند ومنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا خلال العقد الماضي بافتتاح مكتبين لها في دبي وأبوظبي، ومكاتب أخرى بالرياض والدوحة وجوهانسبرج ومومباي ودلهي، بهدف توسيع نطاق قاعدة عملائها حول العالم.

وتواصل الشركة خطط النمو والتوسع، إذ أعلنت مؤخراً عن استحواذها على أعمال شركة الخدمات الاستشارية بوز آلين هاميلتون في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، الأمر الذي يُمثل إضافة لخبرتها في قطاعات الخدمات المالية والطاقة والقطاع العام وغيرها، ويُعزز من قدراتها ونطاق خدماتها في قطاعات الخدمات الإلكترونية والمناخ والاستدامة.

وأضاف بيدرو أوليفيرا، الشريك الإداري لأوليفر وايمان في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا والهند: «تشهد المنطقة تنفيذ مجموعة من أبرز برامج التحول الاقتصادي على مستوى العالم لدفع النمو القائم على التنويع الاقتصادي، ويسرنا تعزيز قدراتنا لتلبية متطلبات عملائنا ومساعدتهم على الاستفادة من الفرص الجديدة المتاحة، وبما يوكب احتياجاتهم المختلفة والمتطورة».

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