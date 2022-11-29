ميركاتو يكتسي بألوان العلم احتفالاً بعيد الاتحاد الـ51

المصدر: دبي- البيان

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يستعد ميركاتو للاحتفال باليوم الوطني الـ 51 على طريقته الخاصة، إذ يكتسي بألوان أعلام البلاد وحلة من الأضواء الملونة بألوان العلم الإماراتي، ويقدم مجموعة من الفعاليات التي يغلب عليها الطابع الإماراتي بدءاً من 2 ديسمبر إلى 4 ديسمبر.

ندعوكم لزيارة ميركاتو وتاون سنتر جميرا والاستمتاع باحتفالات اليوم الوطني لتتعرفوا على تراث وثقافة دولة الإمارات العربية المتحدة، حيث رقصة العيالة الإماراتية التقليدية، بالإضافة إلى كرنفال العيد الوطني الذي يجوب شوارع ميركاتو وينشر أجواء الفرح في جميع أروقة ميركاتو وتشمل عروض المشي على العصي وورش عمل الأطفال الفنية والحرفية التي تعبر عن حبهم لدولة الإمارات العربية المتحدة من خلال تصميم علم الإمارات أو رسم وتلوين الهدايا التذكارية المزينة بألوان الاتحاد، ولا تفوتوا فرصة الاستمتاع بفنون رسم الحنة التقليدية الخاصة باليوم الوطني.

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