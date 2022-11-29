«دي بي وورلد» تعلن فوز «جامعة محمد بن زايد للذكاء الاصطناعي» في مسابقة «ذا بيج تك بروجكت»

المصدر: دبي - البيان

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أعلنت «دي بي وورلد»، عن فوز فريق جامعة محمد بن زايد للذكاء الاصطناعي بالمركز الأول في النسخة الأولى من المسابقة الإبداعية - «ذا بيج تك بروجكت» (The Big Tech Project) - التي ينظمها المزوّد الرائد للحلول اللوجستية الذكية المتكاملة، والهادفة إلى تمكين التدفق التجاري حول العالم.

وتتيح هذه الفعالية المتميزة، فرصة إبداعية أمام الطلاب من أفضل الجامعات في دولة الإمارات والهند، لتقديم حلولهم الابتكارية لمعالجة التحديات التي تواجه التجارة على مستوى العالم، عبر استخدام تقنية الميتافيرس.

وفاز الطالبان في جامعة محمد بن زايد للذكاء الاصطناعي بأبوظبي، دانالكسمي جادام، طالبة ماجستير العلوم في تعلم الآلة، وعباس باميديل عبد السلام، طالب ماجستير العلوم في الرؤية الحاسوبية، بالجائزة الكبرى، ووصفا مشروعهما الفائز بأنه فكرتان انصهرتا في بوتقة واحدة.

ويركز على استخدام تقنيات الميتافيرس والواقع الافتراضي والواقع المعزّز، لزيادة الإنتاجية، وتطوير عمليات التدريب في الموانئ ومحطات الحاويات التابعة لمجموعة «دي بي وورلد»، المنتشرة حول العالم.

الحل الابتكاري الأول، محاكاة لتدريب افتراضي للموظفين الجدد، من أجل اكتساب الخبرة العملية والتدريب عن بُعد، دون الحاجة إلى زيارة المحطات فعلياً.

أما الحل الثاني، الذي طوره الفريق، فيرتكز على منصة «غوغل جلاس» (Google Glass)، لتعزيز مستوى الكفاءة، وعمليات الصيانة في الموانئ ومحطات الحاويات، من خلال توفير سهولة الوصول إلى التعليمات المتعلقة بالعمل المنجز في العمليات الفعلية. وسيسهم المشروع في تقليل مخاطر التعرّض للحوادث في مواقع العمل، من خلال تسهيل عقد البرامج التعريفية الافتراضية، وزيادة الكفاءة، من خلال تبسيط العمليات.

وعند تسلّمه الجائزة، قال الطالب عبد السلام: «من المثير للاهتمام، أن تركز شركات مثل "دي بي وورلد" على استخدام الميتافيرس، لإيجاد حلول لتحديات التجارة وسلاسل التوريد، وهذا ما سمح لنا من خلال تجربتنا، أن نتصوّر ما يمكن العمل عليه مع الشركة التي نتطلع بالتأكيد للتعاون معها في المستقبل، نظراً لالتزامها باستخدام الحلول التقنية لمعالجة العديد من المشكلات التي تواجه قطاع سلاسل التوريد في العالم حالياً».

أما الطالبة جادام فقالت: «لم نكن نعلم أبداً أنه يمكننا تطوير حلول لهذا القطاع الحيوي. لقد تعاملنا مع أمور عملية لم نختبرها من قبل. وكان تعاوننا مع مستشار خاص من دي بي وورلد، إضافة ثمينة لجهودنا، حيث منحنا فهماً دقيقاً للعمليات والتخطيط. إننا نقدر عالياً فرصة العمل في هذا القطاع، ومع دي بي وورلد، بعد أن تعرفنا على التقدير الذي حققته حلولنا في هذه الشركة العالمية الرائدة، التي تتمتع برؤية واضحة للمستقبل».

وتمت دعوة المتسابقين إلى حفل الدورة الأولى من مسابقة «ذا بيج تك بروجكت»، لتقديم ابتكاراتهم في إعادة تصوّر سلاسل التوريد العالمية، وتطوير حلول جديدة، والذي أقيم في جناح «دي بي وورلد» بمدينة إكسبو دبي، التي رسّخت مكانتها كوجهة مثلى لتحفيز وجذب صنّاع التغيير والمبتكرين. وقد أشرفت لجنة تحكيم تضم خبراء بارزين على تقييم الحلول التقنية المقدمة من الفرق الأربعة المتنافسة، والتي تضمنت إمكانات متميزة لإحداث تغيير جوهري في مشهد التجارة العالمية مستقبلاً.

إضافة إلى ذلك، قدّمت جامعتان في الهند، ثلاثة حلول ابتكارية متميزة لتحديات قطاع سلاسل التوريد، هما المعهد الدولي لتكنولوجيا المعلومات – بنغالور، من خلال مشروعين ابتكاريين، والمعهد الهندي للتكنولوجيا – كاراجبور، من خلال مشروع ابتكاري واحد.

وستحصل الفرق الأربعة من المتسابقين، على منح تدريب حصرية في «دي بي وورلد» لمدة شهرين، حيث نال صاحب المركز الأول على أحدث جهاز «ماك بوك»، وجائزة نقدية بقيمة 5,000 دولار أمريكي، في حين حصل صاحب المركز الثاني، فريق «كاميكازي» (Kamikaze)، من المعهد الدولي لتكنولوجيا المعلومات – بنغالور، على جائزة نقدية بقيمة 3,000 دولار أمريكي.

وقال سلطان الحجي نائب الرئيس للشؤون العامة وعلاقات الخريجين في جامعة محمد بن زايد للذكاء الاصطناعي: «يسعدنا أن نشهد نجاح وتميز اثنين من طلاب الجامعة، حيث عملوا على تطوير حل مبتكر قائم على تطبيقات الذكاء الاصطناعي، بهدف دعم أعمال "دي بي وورلد" ومتعامليها بشكل خاص، وقطاع سلاسل التوريد بشكل عام.

ونلتزم في جامعة محمد بن زايد للذكاء الاصطناعي، بتسخير التقنيات المتقدمة لخدمة البشرية، فمن خلال إعداد قادة المستقبل في مجال الذكاء الاصطناعي، وتعزيز منظومة الابتكار، نسعى كمركز للبحوث نحو خدمة القطاعين العام والخاص، عبر تطوير حلول مستقبلية، تعزز الكفاءة والفاعلية.

ويمثل "ذا بيج تك بروجكت"، برهاناً ملموساً حول كيفية تحويل الأفكار إلى نماذج عملية، ونشكر "دي بي وورلد" على استضافتها ورعايتها لهذه المسابقة الابتكارية، التي منحت طلابنا فرصة عظيمة لتطوير حلول مبتكرة وواقعية في قطاع سلاسل التوريد».

وقال براديب ديساي، الرئيس التنفيذي للتكنولوجيا في مجموعة «دي بي وورلد»، وعضو لجنة تحكيم مسابقة «ذا بيج تك بروجكت»: «لا شك أن الميتافيرس ما زالت تقنية حديثة في طور الإنشاء، حيث لا يمكن توقع أوجه الاستفادة منها في قطاع سلاسل التوريد مستقبلاً، إلا أن الأفكار الملهمة التي قدّمها الطلاب المشاركون، تحوي الكثير من الإمكانات التي يمكن أن تغيّر مشهد حركة التجارة على مستوى العالم.

لقد تمكّن الطلاب أن يقدّموا حلولاً ونماذج أولية في أقل من ثمانية أسابيع، والتي تعد فترة قياسية لهذا النوع من المسابقات. ويحظى هذا الإنجاز النوعي بتقديرنا لقوة دافع الطلاب وقدرتهم وطموحهم في هذا المجال. إن ما شاهدناه اليوم، أثار إعجابنا بالفعل، ونتطلع إلى انضمام الطلاب إلى برنامج التدريب في "دي بي وورلد"».

ومن خلال رقمنة القطاع التناظري التقليدي، تسعى «دي بي ورلد» إلى جعل التجارة أكثر ذكاء وانسيابية من خلال تحقيق المزيد من الوضوح وتقليل الاضطرابات في سلاسل التوريد. وتكمن أهمية المراكز التقنية التي أنشأتها الشركة في الهند وجذبها للمواهب في التزامها المستمر بتبني الرقمنة في أعمالها حول العالم.

وتواصل «دي بي رولد» توسيع نطاق مراكزها التقنية في جميع أنحاء العالم، حيث تعمل من خلال تكامل التقنيات والحلول على توحيد أنظمة التشغيل بهدف تعزيز عمليات التخزين ومستودعات الحاويات على أرض الميناء ومحطات شحن الحاويات، إضافة إلى محطات السكك الحديدية أو المحطات البحرية التي تمنح المتعاملين تجربة أكثر انسيابية.

وستشهد الدورات المستقبلية لمسابقة «ذا بيج تك بروجكت» توسيع مشاركة طلاب الجامعات لتشمل بلداناً أخرى وأسواقاً جديدة في السنوات القادمة، بغية تشجيعهم على الانضمام إلى «دي بي ورلد» لتحقيق هدفها في وضع إعادة تصوّر التجارة العالمية وتطوير الحلول الذكية الأكثر كفاءة وابتكارًا.

وأضاف ديساي: «يتمحور تركيزنا في ’دي بي ورلد‘ على جعل تدفق حركة التجارة أكثر سلاسةً عبر تبني أحدث الابتكارات والحلول التقنية، إذ نؤمن بالدور المحوري الذي تلعبه التقنيات في تعزيز المرونة والموثوقية والشفافية لقطاع التجارة ومنظومة الخدمات اللوجستية».

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