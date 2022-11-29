18 مرة تغطية اكتتاب مجموعة «تعليم» بإجمالي طلبات 13.7 مليار درهم

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أعلنت المجموعة المالية هيرميس إتمام الخدمات الاستشارية لصفقة الطرح العام لأسهم مجموعة «تعليم»، المؤسسة المتخصصة في تقديم الخدمات التعليمية عالية الجودة في دولة الإمارات، في سوق دبي المالي بقيمة 204 ملايين دولار أمريكي (ما يعادل 750 مليون درهم)، والتي يتم تداول أسهمها اليوم بالسوق، وقد قامت المجموعة المالية هيرميس بدور المرتب المشترك والمنسق العالمي المشترك للصفقة.

وقد شهدت عملية الاكتتاب قيام شركة «تعليم» بطرح 250 مليون سهم، بما يعادل 25 % من إجمالي رأس مال الشركة. وقد تم تحديد سعر السهم بقيمة وصلت للسعر الاسترشادي ليبلغ 3 دراهم للسهم، حيث يبلغ رأس المال السوقي للأسهم 3 مليارات درهم إماراتي.

وقد لاقت عملية الطرح إقبالاً كبيراً من جانب المستثمرين الأفراد، وكذلك المؤسسات، حيث تم تغطية الاكتتاب 18 مرة، وبقيمة إجمالية للطلبات 13.7 مليار درهم إماراتي، على أن يبدأ تداول أسهم الشركة تحت رمز (TAALEEM).

وأعرب محمد فهمي، الرئيس المشارك لقطاع الترويج وتغطية الاكتتاب بالمجموعة المالية هيرميس، عن سعادته بإتمام أولى صفقات الطرح العام لشركة عاملة بالقطاع الخاص في سوق دبي المالي منذ فترة طويلة، فقد نجحت المجموعة في الترويج لصفقة طرح «تعليم» في ظل العديد من الطروحات الأولية للشركات المدعومة من حكومات دول مجلس التعاون الخليجي، وذلك بفضل القدرات الترويجية الهائلة التي تنفرد بها المجموعة المالية هيرميس.

وأضاف فهمي أن قيمة الطروحات الأولية بأسواق الإمارات تجاوزت 10 مليارات دولار خلال العام الحالي، وذلك في ظل قيام الحكومة ببيع حصص بالعديد من الشركات العامة سعياً لخلق اقتصاد متنوع وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية، وبصفة خاصة في ذلك السوق الذي يفضل فيه المستثمرون تحقيق عائدات استثمارية كبيرة بدلاً من البحث عن النمو. وقد تمكنت المجموعة، بفضل مسيرتها الحافلة بالإنجازات، من جذب أنظار المستثمرين من المؤسسات الدولية التي تتطلع إلى تحقيق أقصى استفادة من المميزات الاستثمارية التي تنفرد بها شركة «تعليم»، وتوجيه رؤوس الأموال نحو الاستثمارات التي تسهم في تعظيم المردود الاجتماعي الإيجابي وتحقيق التنمية الشاملة لقطاع التعليم الحيوي.

ومن الجدير بالذكر أن مجموعة «تعليم» تعد من أكبر مقدمي الخدمات التعليمية عالية الجودة في مرحلة التعليم الأساسي وقبل الجامعي (K-12) في دولة الإمارات، وتحظى بمحفظة تضم 26 مدرسة بنهاية أغسطس 2022، وتشمل 10 مدارس خاصة تمتلكها وتديرها الشركة، من بينها دار حضانة، و16 مدرسة قائمة على الشراكة مع الحكومة.

وبلغ إجمالي عدد الطلاب المقيدين 27407 طلاب خلال العام الدراسي 2022-2023، كما تضم هيئة التدريس 1721 مدرساً. وتعتزم الشركة استثمار عائدات الطرح العام في التوسع بقطاع التعليم الأساسي وقبل الجامعي (K-12) المتميز، وذلك عبر إنشاء أربع مدارس جديدة في مواقع متميزة في إمارتي دبي وأبوظبي سعياً لتلبية الطلب المتزايد على خدمات التعليم الأساسي وقبل الجامعي (K-12) فائقة الجودة في الإمارات.

وأضاف فهمي أن هذه الصفقة تأتي في أعقاب نجاح فريق المجموعة المالية هيرميس في إتمام العديد من أبرز الطروحات العامة مؤخراً، فخلال عام 2022، نجح قطاع الترويج وتغطية الاكتتاب بالمجموعة المالية هيرميس في إتمام سلسلة من أبرز الصفقات في أسواق رأس المال بدول مجلس التعاون الخليجي.

وذلك عبر إتمام تسع صفقات تقدر قيمتها الإجمالية بحوالي 10.9 مليارات دولار، فقد تمكن القطاع خلال شهر نوفمبر من الانتهاء من تقديم خدمات استشارية لعملية الطرح الأولى «لمؤسسة الإمارات لأنظمة التبريد المركزي (إمباور)» بقيمة 724 مليون دولار في سوق دبي المالي، وصفقة إدراج صندوق اللؤلؤة للاستثمار العقاري بقيمة 60.6 مليون دولار، وهي أكبر عملية طرح عام في بورصة مسقط خلال السنوات السبع الماضية.

كما أعرب فهمي عن اعتزازه بالإنجازات التي حققتها المجموعة لترسيخ مكانتها الرائدة باعتبارها الشريك المفضل لتقديم الاستشارات المالية في ما يتعلق بصفقات أسواق رأس المال في دول مجلس التعاون الخليجي، مشيراً إلى أن المجموعة تتطلع إلى إتمام سلسلة من كبرى الصفقات بأسواق المنطقة خلال الفترة المقبلة.

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