غرفة رأس الخيمة تبحث التعاون والاستثمار وتبادل الوفود السياحية مع جنوب سيناء

المصدر: رأس الخيمة – البيان

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استقبل محمد مصبح النعيمي رئيس غرفة تجارة رأس الخيمة بمقر الغرفة، أمس؛ اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء بجمهورية مصر العربية الشقيقة، خلال زيارته للبلاد، يرافقه أشرف الديب القنصل العام لجمهورية مصر العربية في دبي والإمارات الشمالية، والوزير المفوض التجاري بالسفارة المصرية أشرف حمدي، والوفد المرافق لهم؛ وذلك بحضور يوسف إسماعيل النائب الأول ووليد عبد الكريم النائب الثاني لرئيس الغرفة؛ والدكتورة عائشة القطامي عضوة مجلس الإدارة ومحمد السبب مدير عام الغرفة بالإنابة؛ حيث بحثا معاً سبل تعزيز التعاون والمشاريع المشتركة بينهما؛ والتشجيع على تبادل الزيارات في القطاع السياحي؛ وآليات الترتيب للأفواج السياحية لقضاء عطلات نهاية الأسبوع بالمدن السياحية بجنوب سيناء.

وقدم محافظ جنوب سيناء نبذة عن المحافظة كيف كانت من قبل وكيف أصبحت اليوم، وكم المشاريع التي نفذتها، والتي بصدد تنفيذها، واستعرض والوفد المرافق له أمام قيادات الغرفة ومسؤوليها المقومات السياحية بالمحافظة من منتجعات ومقاصد سياحية ومزارات تاريخية وأثرية، وعيون مائية كبريتية، ومحميات طبيعية تمثل 33% من إجمالي مساحة المحافظة، بالإضافة إلى شواطئها الممتدة إلى «600 كم»، كما تطرق الوفد إلى الفرص الاستثمارية بالمحافظة، من مدن اقتصادية لاستقطاب رجال المال والأعمال، ومدن طبية متكاملة، ومركز صحي للعلاج بالأعشاب الطبية، بالإضافة إلى مدينة للإنتاج الإعلامي، وأخرى للموضة العالمية.

من جهته رحب محمد النعيمي بمحافظ جنوب سيناء والوفد المرافق له، مؤكداً متانة العلاقات الإماراتية- المصرية في كل القطاعات، معرباً عن أهمية العمل المشترك لتعزيزه، ومنوهاً بأن دولة الإمارات تعد من أكبر الشركاء التجاريين لجمهورية مصر العربية الشقيقة، كما تعد من أكبر المستثمرين الدوليين فيها، لافتاً إلى الخدمات التي تضطلع بتقديمها غرفة رأس الخيمة لمجتمع الأعمال والمستثمرين، وقدم شرحاً وافياً حول ماهية خدمات الغرفة ومبادراتها، والدور الذي يمكن أن تقوم به في المساهمة في تعزيز العلاقات في ما بين إمارة رأس الخيمة ومحافظة جنوب سيناء، مشدداً على أن الغرفة على أتم الاستعداد للتعاون والتعريف بمناخ الأعمال والفرص التجارية والسياحية، التي يوفرها الجانبان، والتنسيق للعمل لتبادل الوفود والمعلومات، التي تفيد المستثمرين ورجال الأعمال المواطنين والمقيمين في إمارة رأس الخيمة، ومحافظة جنوب سيناء بجمهورية مصر العربية، الأمر الذي من شأنه خدمة المصالح المشتركة.

من جانبه عبر اللواء خالد فودة عن بالغ شكره وتقديره على كرم الضيافة، وحسن الاستقبال بترحيب الغرفة لتقديم كل الإمكانات المتاحة لدفع مجالات التعاون التجاري والاقتصادي والسياحي، داعياً قيادات الغرفة ومسؤوليها للتنسيق لزيارة محافظة جنوب سيناء في القريب، لاستطلاع الاستثمار والاطلاع على ما تحظى به من أمن وأمان، مؤكداً حرصه على تنويع مصادر السياحة في محافظة جنوب سيناء، مختتماً اللقاء بإهداء رئيس الغرفة مفتاح مدينة شرم الشيخ كونه رمزاً تكريماً له، وتلقى من الغرفة الدروع والهدايا التذكارية.

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