مسؤولون وقيادات اقتصادية: شهداؤنا وسام فخر لنا جميعاً

المصدر: دبي - متابعة القسم الاقتصادي

ت + ت - الحجم الطبيعي

أكد مسؤولون وقيادات اقتصادية في الدولة أن يوم الشهيد مناسبة وطنية نستذكر فيها حكايا الثبات والتحدي التي تكللت بكوكبة من الشهداء الأبطال لا يسعنا إلا أن ننحني إجلالاً وإكباراً أمام عظمة تضحياتهم وصمودهم، ونؤكد التزامنا في بذل الغالي والنفيس من أجل رفعة وكرامة وطننا، وحماية مكتسباتنا وقيمنا الوطنية.

رفعة وكرامة الوطن

وأكد محمد هلال المهيري المدير العام لغرفة أبوظبي أن يوم الشهيد هو مناسبة عظيمة، نستذكر فيها بطولات شهداء دولة الإمارات البررة، الذين بتضحياتهم شمخت نفوسنا، وعلت هممنا، ورفعت الإمارات اسمها عالياً في مشارق الأرض ومغاربها.

وأضاف: في هذه المناسبة الوطنية التي نستذكر فيها حكايا الثبات والتحدي، التي تكللت بكوكبة من الشهداء الأبطال لا يسعنا إلا أن ننحني إجلالاً وإكباراً أمام عظمة تضحياتهم وصمودهم، ونؤكد التزامنا في بذل الغالي والنفيس، من أجل رفعة وكرامة وطننا، وحماية مكتسباتنا وقيمنا الوطنية، وبينما تنطلق دولة الإمارات نحو الأعوام الخمسين المقبلة بكل ثقة وطموح نعاهد قيادتنا الرشيدة أن نضاعف جهودنا، ليبقى وطننا نموذجاً عالمياً في العطاء وفعل الخير وترسيخه في نفوس أجياله القادمة، ونشره عبر أنحاء العالم لخدمة الإنسانية جمعاء.

الوطن يخلد الوفاء

وأكد محمد أحمد أمين العوضي المدير العام لغرفة تجارة وصناعة الشارقة أن يوم الشهيد مناسبة وطن يخلد بوفاء وعرفان أرواح شهدائه الأبرار، الذين أناروا سماء الإمارات، وتعطرت أرضها بدمائهم الزكية في سبيل رفع راية دولتنا خفاقة عالية في ساحات الحق، وجعل وطننا واحة آمنة ومزدهرة، تمضي في مسيرة البناء والنهضة، في ظل قيادتنا الرشيدة في الماضي والحاضر والمستقبل.

وأضاف العوضي: نقف في هذه الذكرى العطرة وقفة إجلال واحترام إلى أرواح أبطالنا البواسل شهداء الواجب الوطني، ونقدم تحية عرفان وتقدير لأسر وعائلات الشهداء الأخيار، الذين أنجبوا هذه الأرواح الطاهرة، ونعاهدهم ونعاهد وطننا الإمارات وقيادته بأن نسير على نهج أبطالنا ممن ارتقوا إلى السماء، وأن نواصل ما بدأوه على طريق البطولات والتضحية والفداء بكل شرف، حفاظاً على أمن الوطن، ودفاعاً عن مكتسباته، وأن يظل تكريمهم متصلاً ومتواصلاً بين جميع الأجيال.

سيرة الأبرار

وأكد محمد المطوع، الرئيس التنفيذي لـ«دوكاب» أن يوم الشهيد هو ذكرى وطنية مجيدة تخلد في ذاكرتنا تاريخاً عظيماً يدعو إلى الفخر والاعتزاز بالتضحيات التي قدمها الشهداء البواسل، لنستلهم منهم العزيمة وأسمى معاني حب الوطن والولاء لترابه، حيث تعكس تضحياتهم قوة وإرادة الشعب الإماراتي وعزمه في خدمة بلاده والدفاع عن أمنه واستقراره بكل قوة وثبات.

وأتبع المطوع: «تصاحب هذه المناسبة مشاعر تغمر الشعب الإماراتي بالفخر والانتماء لوطن يستحق بذل الغالي والنفيس للدفاع عنه، وبرجال تفانوا في العطاء والتضحية لتبقى راية الإمارات خفاقة بالعزة والكرامة، وبهذه المناسبة نجدد عهودنا للقائد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، بأن نكون الجنود المخلصين للوطن والأبناء الأوفياء في كل الميادين في سبيل رفعة الوطن».

وأضاف المطوع إن بطولات الشهداء لم تكن لولا تضحيات أمهاتهم، اللواتي أنجبن لهذا الوطن أبطالاً قدموا أرواحهم ودماءهم فداءً له ولنصرة الحق والدفاع عن الضعيف، واصفاً إياهن وأبنائهن بالقدوة للأجيال القادمة.

علامة مضيئة

وقال عبد العزيز عبدالله الزعابي، رئيس مجلس إدارة شركة رأس الخيمة العقارية: إن يوم الشهيد يمثل علامة مضيئة في تاريخ الدولة وأبنائها، ومناسبة جليلة يستذكر فيها شعب الإمارات ما قدمه أبناؤه الشهداء الأبرار من تضحيات وبطولات وفاءً لوطنهم وأمتهم.

وقال الزعابي: لن ينسى هذا الوطن قيادة وحكومة وشعباً أبناءه الشهداء، الذين جادوا بأرواحهم ودمائهم في ميادين الحق والواجب وساحات الفخر، دفاعاً عن الوطن، وصوناً لسيادته، وحماية لإنجازاته، وإعلاء لرايته، وسيبقى ذكرهم خالداً، وستظل أسماؤهم وتضحياتهم علامة مضيئة في تاريخ الوطن، وذكرى محفورة بأحرف من نور في وجدان كل أبنائه. وسيظل يوم الثلاثين من نوفمبر مناسبة لإعلاء قيم التضحية والفداء وحب الوطن، واستذكار السيرة العطرة للشهداء، الذين سموا بأنفسهم إلى أعلى قيم الوطنية، وأرقى منازل الشرف، وأرفع درجات التعبير عن الولاء والانتماء.

وختم الزعابي: رحم الله شهداء الإمارات، وأسكنهم في الفردوس الأعلى من جنات الخلد، وستظل الأجيال القادمة تستلهم من تضحياتهم دروس التفاني من أجل الوطن ورفعته.

معاني الوفاء

وقال راشد علي الأنصاري الرئيس التنفيذي لشركة الأنصاري للصرافة: «يوم الشهيد مناسبة عزيزة على قلوبنا جميعاً، إذ نحتفي فيها بالبطولات التي سطرها شهداؤنا الأبرار المخلدون في ذاكرة الوطن، ونستذكر باعتزاز بسالتهم وتضحياتهم نصرة للحق وتلبية لنداء الواجب. وتحمل هذه المناسبة في طياتها معاني الوفاء للقيم التي ضحى أبناء الوطن في سبيلها، والاعتزاز ببطولاتهم وشجاعتهم في ميادين العزة والكرامة، والالتزام بالوقوف صفاً واحداً خلف قيادتنا الرشيدة. ولا يسعنا في هذه المناسبة الوطنية المجيدة سوى أن نقف إجلالاً وإكباراً أمام تضحيات شهدائنا، مجددين العهد والولاء لوطننا ولقيادتنا الرشيدة، والعزم على مواصلة الإسهام في إعلاء راية الوطن وتعزيز تقدمه ونمائه».

أداء الواجب

وقال منصور الملا، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لمجموعة ايدج: «في يوم الشهيد، نستذكر مع أبناء الوطن ونعبر عن عميق امتناننا لأبطالنا الشجعان الذين قضوا أثناء تأدية واجبهم هنا في دولة الإمارات وحول العالم. لقد شكلت بطولاتهم وتضحياتهم العظيمة ضمانة لما نتمتع به اليوم من أمان وحماية في بلادنا المزدهرة، وستبقى ذكراهم الغالية عامرة في قلوبنا وعقولنا إلى الأبد. إن احتفالنا اليوم هو تكريم لقواتنا المسلحة الإماراتية والخدمات الأمنية والمدنية والإنسانية التي لا تألو جهداً في حماية سيادة هذه الدولة العظيمة وشعبها الأبي، ولا يسعنا في هذه المناسبة العظيمة إلا أن نجدد عهدنا للقيادة الرشيدة لدولة الإمارات بمواصلة القيام بدورنا في تمكين مستقبل آمن للجميع».

أروع صور البذل

وقال خليل المنصوري مدير مركز إكسبو خورفكان: «إن يوم الشهيد هذا اليوم المجيد هو مناسبة وطنية سامية، نستذكر فيها شهداءنا الأبرار الذين ضحوا بدمائهم وأرواحهم مقدمين أروع صور البذل والعطاء دفاعاً عن شرفهم وكرامة وطنهم، وصون مقدراته وإنجازاته ومكتسباته لتبقى تضحياتهم مشاعل تضيء دروب الأجيال القادمة في الفداء والإقدام من أجل إعلاء راية الوطن ونصرة الحق».

وأضاف خليل المنصوري في تصريح له بمناسبة يوم الشهيد: «ونقف في هذا اليوم وقفة إجلال وتقدير وفخر لشهداء دولة الإمارات جنود الوطن الأوفياء الذين نهلوا قيم العزة والشجاعة والنبل والشهامة المتأصلة في نفوس أبناء دولة الإمارات، وتسابقوا للدفاع عن وطنهم ومستقبل شعبه غير آبهين بالموت، لكن سيرتهم ستظل خالدة في ذاكرة الوطن ووجدان أبنائه».

فخر واعتزاز

وقال سعيد غانم السويدي رئيس مجموعة عمل قطاع العقارات في غرفة تجارة وصناعة الشارقة: «في يوم الشهيد تتجسد مشاعر الفخر والاعتزاز ببطولات شهدائنا الذين جادوا بأغلى ما يملكون وضحوا بأرواحهم في ساحات العز والشرف في سبيل إعلاء راية وطننا الغالي، فلهم منا كل الامتنان والتقدير وسيبقى ذكرهم حاضراً في وجداننا سائلين الله عز وجل أن يتغمدهم بواسع رحمته ويلهم ذويهم الصبر».

وأضاف سعيد غانم السويدي في تصريح له بمناسبة يوم الشهيد: «إن يوم الشهيد الذي يحمل في طياته قيم البطولة والإقدام والشجاعة، ومعاني الوفاء والإخلاص والولاء سيظل درساً تتعرف من خلاله الأجيال القادمة على تضحيات الآباء والأجداد الذين لم يبخلوا بدمائهم الزكية ليبقى الوطن عزيزاً حراً».

تضحية وعطاء

وقال عبدالله مطر المناعي رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة الإمارات للمزادات: إن يوم الشهيد يجسد ملحمة وطنية للإمارات لتكريم أبطال الوطن من الشهداء الذين ضربوا أروع الأمثلة في التضحية والفداء في سبيل الوطن وإحقاق الحق والعدل والذود عن مكتسبات ومقدرات الوطن، ففي هذه المناسبة الوطنية نقف وقفة إجلال وإكبار لأرواح الأبطال الذي سطروا بدمائهم أعظم قصص التضحية والعطاء في ميادين العزة والكرامة، وأصبحوا مصدر فخر لنا وللأجيال القادمة وقدوة تجسد قيم الوفاء والولاء والانتماء ببسالتهم وشجاعتهم وإخلاصهم للوطن والقيادة الرشيدة.

وأشار المناعي إلى أن يوم الشهيد يمثل ذكرى وطنية مهمة، تؤكد الوفاء والامتنان الذي تكنه دولة الإمارات قيادة وشعباً للتضحيات العظيمة التي قدمها شهداؤنا الأبرار، باذلين أرواحهم دفاعاً عن الوطن، لتكون تضحياتهم امتداداً لقيم ومبادئ العطاء والولاء والوفاء التي غرسها الآباء المؤسسون في نفوس أبناء الوطن، مشيراً إلى أن تضحيات شهدائنا الأبرار ستبقى منارة تضيء لنا الطريق كي نواصل بعدهم البذل والعطاء والتميز والعمل المخلص الجاد لنرد الجميل للوطن ونساهم في تقدمه ورفعته وإعلاء شأنه.

ذاكرة الوطن

قال خليل فاضل المنصوري، مدير مكتب أبوظبي للصادرات بالإنابة: «نستذكر في يوم الشهيد تضحيات شهداء الإمارات البواسل، رجالاً افتدوا وطنهم بأرواحهم دفاعاً عن عزة الوطن وحماية أراضيه وصون سيادته، ستظل بطولات شهداءنا الأبرار محفورة في ذاكرة الوطن وخالدة في الوجدان كأوسمة شرف وفخر نعتز بها، وستبقى تضحياتهم دروساً للأجيال القادمة يستلهموا منها معاني الولاء والانتماء للوطن وللقيادة، ندعو الله أن يتغمد شهداءنا برحمته، وأن يسكنهم الفردوس الأعلى».

حماية القيم

وقال يوسف على موسليام، العضو المنتدب ورئيس مجلس إدارة مجموعة لولو العالمية: «أود أن أعرب عن تحياتي القلبية إلى شعب الإمارات بمناسبة يوم الشهيد. إن قلب الدولة هو قيم شعبها، في هذا اليوم العظيم نحيي قلوبنا الإماراتية الشجاعة الذين ضحوا بأرواحهم لحماية القيم الوطنية في دولة الإمارات وخارجها في مجال الخدمة المدنية والعسكرية والإنسانية. أنحني لهم احتراماً وأشيد بقادة الإمارات الذين يلهموننا في مهمة التقدم الوطني».

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز