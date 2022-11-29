إعمار مولز تدعو الزوار للاحتفال بروح الإمارات في عيد الاتحاد

المصدر: دبي - البيان

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يعيش زوّار وجهات إعمار لإدارة مراكز التسوق احتفالات عيد الاتحاد التي تمتد من 1 إلى 3 ديسمبر في دبي مول ودبي هيلز مول ودبي مارينا مول وسوق الينابيع. أجمل الأوقات مع عروض لا تفوّت تعزز شعور الفخر بالوطن وتضيف المزيد إلى متعة التسوق في كل من دبي مول ودبي هيلز مول ودبي مارينا مول وسوق الينابيع.

وتتنوع الفعاليات ما بين الأنشطة ذات الطابع الثقافي وورش العمل وعدد من الفعاليات الترفيهية الاحتفالية، ليعيش الزوار أجمل لحظات الاحتفال ويحتفوا بتلك المناسبة الوطنية الغالية في أروع الأجواء في وجهاتهم المفضلة.

يقدم دبي مول برنامجاً حافلاً من أربعة عروض يمكن للزوار الاستمتاع بها في أوقات متنوعة من اليوم، منها عرض رائع للأعلام الوطنية في استهلال الاحتفالات. ويمكن لروّاد المول كذلك الاستماع إلى فرقة مبدعة تقدم الأغاني العربية التقليدية، أو الاستمتاع بعزف العود الذي يقدمه عازف متجوّل في أنحاء المول، أو مشاهدة فقرات عرض العيّالة المبهر، وهو فن شعبي إماراتي عريق.

وفي دبي هيلز مول ودبي مارينا مول وسوق الينابيع، يمكن للزوّار مشاهدة رقصة العلم وعروض العيّالة والاستمتاع بالفقرات العائلية وظهور الشخصيات المحبوبة التي سترسم الابتسامة على وجوه الجميع كباراً وصغاراً، كما تقدّم الوجهات الثلاث ورش عمل لصنع البرقع، وتعلّم الخط العربي للراغبين باكتساب مهارة جديدة.

ويوفر سوق الينابيع لروّاده فرصة فريدة للاستمتاع بالتمور، والقهوة المحلية الطازجة، ليكون يوماً مثالياً للعائلات، والمجموعات، والأفراد على السواء.

ومن ضمن العروض الأخرى التي تقدمها إعمار مولز في وجهاتها المتنوعة، حملة «أنفق واربح» بالشراكة مع فيزا وبنك الإمارات دبي الوطني. تستمر الحملة حتى 18 ديسمبر، ويمكن لزوّار إعمار مولز الحصول على فرصة الفوز بقسيمة هدايا من إعمار بقيمة 5000 درهم يومياً عند الشراء بقيمة 500 درهم أو أكثر باستخدام بطاقات فيزا من بنك الإمارات دبي الوطني. وبوسع المتسوقين المشاركة في هذا السحب باستخدام إيصالاتهم من أي من وجهات التسوق أو الترفيه أو الطعام في المراكز المشاركة.

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