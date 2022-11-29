غرفة رأس الخيمة تحتفل بعيد الاتحاد بجلسة عن «الإمارات من جيل إلى جيل»

المصدر: رأس الخيمة - البيان

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احتفت غرفة تجارة رأس الخيمة أمس بعيد الاتحاد الـ51 لدولة الإمارات، بحفلٍ كبير نظمته في ساحة المقر الرئيس للغرفة، بمشاركة مديري وموظفي ومتعاملي الغرفة، وحضور محمد مصبح النعيمي رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة رأس الخيمة، والدكتور محمد عبداللطيف الأمين العام للمجلس التنفيذي لحكومة رأس الخيمة وأعضاء مجلس إدارة الغرفة.

وشملت المظاهر الاحتفالية تزيين واجهة ومدخل المبنى بشعارٍ كبير يجسد روح الاتحاد، ونصب خيمةٍ إماراتية تراثية تقليدية حيث أتيح للموظفين والعملاء تناول الأكلات الشعبية الإماراتية، ونشاطات وفعاليات متنوعة تعكس روح الاتحاد، إضافة إلى طرح المسابقات وتوزيع الهدايا التذكارية من أجنحة تراثية، كما سنحت الفرصة للموظفين لالتقاط الصور التذكارية، كما تضمنت الاحتفالية جلسة حوارية شارك فيها كل من نجيب الشامسي الكاتب والمستشار الاقتصادي، والدكتور عبدالله الدرمكي عضو المجلس الاستشاري، والدكتور سالم النار عضو المجلس الوطني السابق، حيث تناولت الجلسة الحديث عن «الإمارات من جيل إلى جيل».

وفي كلمة له أكد محمد مصبح النعيمي رئيس الغرفة أن فرحة الشعب الإماراتي بعيد الاتحاد الـ51 لدولة الإمارات، فرحة لا توصف بالإنجازات التي تحققت في ظل الاتحاد، لافتاً إلى أن مناسبة العيد الوطني مناسبة عزيزة على القلوب تجسد أسمى آيات التآخي والوحدة بين مختلف مكونات الوطن، فالقيادة الحكيمة والرشيدة للدولة جعلت المواطنين أولوية، وعملت على تحسين المرافق العامة والخدمات المقدمة والبنية التحتية الرئيسة لتقارع أفضل الخدمات المقدمة عالمياً، وها نحن اليوم نقف فخورين بالإنجازات التي تحققت خلال هذه المسيرة.

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