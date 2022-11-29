«الإمارات دبي الوطني» يوجه تحية استثنائية لبرنامج الإمارات لرواد الفضاء في عيد الاتحاد

المصدر: دبي - البيان

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احتفاءً بمناسبة عيد الاتحاد الـ 51 لدولة الإمارات، وجه بنك الإمارات دبي الوطني، المجموعة المصرفية الرائدة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وتركيا، تحية استثنائية وتكريماً لبرنامج الإمارات لرواد الفضاء، والذي يكرس مساعي الدولة وطموحها لاكتشاف الفضاء. ويتجسد هذا التكريم في إطلاق «نشيد الإمارات للفضاء»، وهو عبارة عن إعادة إنتاج للنشيد الوطني لدولة الإمارات العربية المتحدة «عيشي بلادي» عبر أنغام مؤلفة بأصوات من الفضاء الخارجي.

وفي أعقاب الحصول على اعتماد مجموعة دبي للفلك، تم تطوير نشيد الفضاء بالتعاون مع ملحنين ومهندسي صوت متخصصين باستخدام أصوات عابرة للمجرات بما في ذلك أصوات الكواكب وأقمارها والنجوم والكويكبات والمركبات الفضائية وغير ذلك الكثير، وقد تم جمعها سوياً لتشكل نشيد «عيشي بلادي».

نشيد الإمارات للفضاء

وتم الكشف عن نشيد الإمارات للفضاء خلال احتفالات مجموعة بنك الإمارات دبي الوطني بعيد الاتحاد الـ 51 بحضور هشام عبدالله القاسم، نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب في مجموعة بنك الإمارات دبي الوطني، وشاين نيلسون، الرئيس التنفيذي للمجموعة بحضور عدد من فريق الإدارة العليا والموظفين. وتضمنت الاحتفالات عروضاً ثقافية وحرفاً تقليدية وفرصة تذوق المأكولات الإماراتية وعرضاً للمواهب الإماراتية ضمن البنك.

وعبر إطلاق هذه الحملة، يؤكد بنك الإمارات دبي الوطني التزامه بدعم الاستراتيجية الوطنية للفضاء 2030، والتي تهدف إلى زيادة مساهمة قطاع الفضاء في الاقتصاد الوطني؛ وتعزيز حضور الدولة في مشهد الفضاء العالمي. وقد ساهم برنامج الإمارات لرواد الفضاء في ترسيخ مكانة الدولة كمركز للتكنولوجيا المتقدمة، علاوة على دعم جهودها لتنويع الاقتصاد وتوجيه الشباب الإماراتي لاكتشاف الفرص الاستثنائية في قطاع الفضاء.

تشجيع العقول

وانسجاماً مع هذه الطموحات، يطلق بنك الإمارات دبي الوطني حملته بمناسبة عيد الاتحاد لدولة الإمارات بهدف تشجيع العقول المواطنة الشابة على استكشاف علم الفلك والمجلات ذات الصلة. كما يتزامن الإعلان عن الحملة مع تأكيد مركز محمد بن راشد للفضاء موعد إطلاق أول مهمة إماراتية إلى سطح القمر من خلال «مشروع الإمارات لاستكشاف القمر».

وفي إطار الحملة، أنتج بنك الإمارات دبي الوطني فيلماً تعريفياً يحتوي نشيد الفضاء ويشيد بطموحات الدولة في مجال الفضاء. وإضافة إلى ذلك، خصص البنك صفحة على موقعه الإلكتروني تتيح للمستخدمين استكشاف الأصوات المكانية التي يتألف منها النشيد من خلال تحريك الفأرة فوق أجزاء من النشيد لمعرفة مصدر الصوت. وعبر النقر على صوت معين، يمكنهم أيضاً استعراض مكتبة الأصوات التي تم إنشاؤها بواسطة هذا المصدر.

وقال معاذ بوخش، مدير التسويق التنفيذي وتجربة العملاء في بنك الإمارات دبي الوطني: «يعتبر نجاح برنامج الإمارات لرواد الفضاء مصدر فخر كبير لنا على الصعيد الوطني، ويشكل هذا النجاح أيضاً تتويجاً يليق بدولة الإمارات العربية المتحدة التي تسعى دوماً لتحقيق الريادة على صعد الابتكار والنمو. وانسجاماً مع طموح الدولة ومساعيها لاستكشاف الفضاء، يشكل النشيد انعكاساً للتقدم الذي أحرزته لترسيخ مكانتها في قطاع الفضاء».

واختتم بوخش بقوله: «بصفته مجموعة مصرفية وطنية مدفوعة بالابتكار، يفخر بنك الإمارات دبي الوطني بإطلاق هذه النسخة من النشيد الوطني لدولة الإمارات العربية المتحدة كتحية وتكريم لبرنامج الإمارات لرواد الفضاء الذي يجسد طموح دولتنا في الوصول إلى النجوم».

الإمارات الإسلامي

ومن جهته نظم «الإمارات الإسلامي»، حفلاً بمناسبة عيد الاتحاد الـ 51 لدولة الإمارات في المقر الرئيسي للمصرف بمدينة دبي الطبية، وذلك احتفاءً بمسيرة الدولة الراسخة وتراثها المجيد من خلال عرض سلط الضوء على ثقافة الدولة وعاداتها وتقاليدها العريقة.

وحضر الاحتفال هشام عبدالله القاسم، رئيس مجلس إدارة «الإمارات الإسلامي»، ونائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لبنك الإمارات دبي الوطني؛ وصلاح أمين، الرئيس التنفيذي في «الإمارات الإسلامي»، إلى جانب حشد من أعضاء الإدارة العليا والموظفين والعملاء.

وبهذه المناسبة، صرح هشام عبدالله القاسم قائلاً: «من موقعنا كمصرف محلي ومؤسسة مالية إسلامية رائدة في دولة الإمارات، نفخر بالاحتفال بمرور 51 عاماً من الازدهار والابتكار والألفة تحت راية الاتحاد. لقد قطعت دولتنا الحضارية أشواطاً طويلة وحققت إنجازات متميزة تجسد رؤية آبائنا المؤسسين وتطلعاتهم نحو التقدم والنمو لتكمل قيادتنا الرشيدة اليوم هذا النهج للوصول إلى العلياء. ونود أن نعرب عن عظيم امتناننا وشكرنا للقيادة الرشيدة لدولة الإمارات متمنين لكل أبناء الشعب الإماراتي والمقيمين على أرضها يوماً وطنياً حافلاً بالفرح والبهجة والتآلف».

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