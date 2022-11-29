إدراج أسهم «تعليم القابضة» في سوق دبي المالي

المصدر: وام

ت + ت - الحجم الطبيعي

رحب سوق دبي المالي اليوم بإدراج أسهم مجموعة تعليم القابضة، أحد أكبر مقدمي الخدمات التعليمية في دبي عبر محفظة تضم 26 مدرسة وما يزيد على 27 ألف طالب وطالبة.

يتوج هذا الإدراج الجديد سنة حافلة بالنجاحات على صعيد أنشطة الطرح العام والإدراج في سوق دبي المالي شملت أسهم خمس شركات حكومية وخاصة رائدة، الأمر الذي يعكس فعالية الخطة الاستراتيجية لتطوير الأسواق المالية وتميز وتكامل البنية الأساسية لأسواق المال في دبي.

واحتفالاً بالإدراج قرع خالد الطاير، رئيس مجلس إدارة تعليم، جرس افتتاح التداول في سوق دبي المالي بحضور سعادة هلال المري، رئيس مجلس إدارة السوق، آلان ويليامسون، الرئيس التنفيذي لـمجموعة "تعليم"، وحامد علي، الرئيس التنفيذي لسوق دبي المالي وبورصة ناسداك دبي، بالإضافة إلى عدد من المسؤولين البارزين.

وبدأ تداول أسهم الشركة تحت الرمز "TAALEEM" عقب إنجاز الطرح العام لأسهمها الذي جمع 750 مليون درهم لتصل بذلك قيمتها السوقية عند الإدراج إلى 3 مليارات درهم، وبلغ سعر السهم في الطرح العام 3 دراهم.

وبلغ إجمالي قيمة طلبات الاكتتاب المُستلمة 13.7 مليار درهم بما يفوق قيمة الأسهم المطروحة بواقع 18 مرة، انعكاساً لجاذبية الطرح ونموذج عمل الشركة. ويسهم إدراج أسهم تعليم بصورة في تعميق أسواق رأس المال في الإمارات العربية المتحدة وذلك من خلال إتاحة الفرصة للمستثمرين للاستثمار في شركة عامة تنشط بصورة حصرية ضمن قطاع التعليم وذلك للمرة الأولى في الدولة. ويتم تداول أسهم الشركة ضمن قطاع الخدمات الاستهلاكية في سوق دبي المالي.

وقال خالد الطاير، رئيس مجلس إدارة "تعليم": "يمثل إدراج شركة "تعليم" في سوق دبي المالي نقطةً مفصليةً في مسيرة شركة "تعليم"، إذ تبدأ اليوم مرحلةً جديدةً كشركة مساهمة عامة، يعكس الاهتمام الكبير من قبل المستثمرين المحليين والعالميين إزاء الاكتتاب العام الأولي وتجاوز المستوى المستهدف 18 مرة بإجمالي 13.7 مليار درهم، قناعة المستثمرين القوية بقصة نجاح "تعليم" وبأسواق رأس المال في دبي.

وتوجه بالشكر إلى سوق دبي المالي لدوره في توفير منصة لإدراج الشركة ضمن أحد أكثر أسواق حيوية ونشاطاً على المستوى العالمي.

ومن جهته، قال سعادة هلال المري، رئيس مجلس إدارة سوق دبي المالي إن إدراج شركة تعليم يعكس النجاحات المتواصلة للاستراتيجية الطموحة لتطوير الأسواق المالية في دبي بقيادة سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم..

وقد أسهم تكامل البنيتين الأساسية والتنظيمية في سوق دبي المالي وفق أفضل الممارسات في إنجاز العديد من المبادرات الواردة ضمن تلك الاستراتيجية بسرعة وكفاءة وفي مقدمتها الاكتتابات العامة الأولية.

علاوة على ذلك، فقد توسع السوق في تنويع فئات الأصول من خلال تداول العقود الآجلة للنفط والمزيد من العقود الآجلة للأسهم جنباً إلى جنب مع الأسهم وصناديق الاستثمار العقاري وصناديق المؤشرات المتداولة بما يعزز مكانته بين أبرز الأسواق الإقليمية من حيث تنوع الفرص الاستثمارية وفئات الأصول. وفي تقديرنا فإن هذه المبادرات التطويرية المتعددة تضع السوق في مكانة مثالية لتحقيق النمو المستدام.

وقال آلان ويليامسون، الرئيس التنفيذي لشركة تعليم: يُعد الإدراج الناجح لشركة تعليم في سوق دبي المالي اليوم مدعاة للفخر الشديد بالنسبة لنا. ويقدم الطلب الاستثماري القوي الذي شهده الاكتتاب العام خير دليل على تميز مسيرتنا الاستثمارية وامتلاكنا لخارطة طريق حيوية لتحقيق النمو المستقبلي. مستقبلاً، سنواصل أداء رسالتنا في شركة تعليم كالمعتاد والتي تتمثل في أن نكون المزود الأكثر احتراماً للخدمات التعليمية في مراحل الطفولة المبكرة والتعليم الابتدائي والثانوي على المستوى الإقليمي. وعلاوة على ذلك، سنستفيد من حصيلة الاكتتاب البالغة 750 مليون درهم لتوسيع نطاق خدماتنا التعليمية عبر إطلاق 4 مدارس جديدة في مواقع متميزة في دبي وأبو ظبي، الأمر الذي يمكننا من تعليم وتحفيز طاقات الجيل المقبل من الطلاب.

وأضاف ويليامسون انه من المتوقع أن يشهد قطاع المدارس المتميزة من مراحل الطفولة المبكرة إلى التعليم الابتدائي والثانوي في الإمارات العربية المتحدة نمواً قوياً خلال السنوات المقبلة، وذلك بفضل المقومات الاقتصادية القوية والسياسات الحكومية المواتية. وتُعد "تعليم" في وضعية مناسبة لاغتنام هذه الفرصة نظراً لما تتمتع به من سُمعة طيبة في مجال توفير خدمات تعليمية عالية الجودة وبأسعار معقولة، وسجلها الحافل في تطوير مشاريع جديدة ناجحة في قطاع التعليم المتميز في الإمارات.

وقد حقق سوق دبي المالي نمواً نسبته 29% في القيمة السوقية إلى 579.7 مليار درهم نتيجةً للإدراجات الجديدة وتحسن أداء الأسهم المدرجة، كما ارتفع إجمالي قيمة التداول بنسبة 33% خلال العام 2022 حتى تاريخه إلى 82 مليار درهم.

وبدوره، قال حامد علي، الرئيس التنفيذي لسوق دبي المالي وبورصة ناسداك دبي: نرحب بإدراج أسهم مجموعة تعليم في سوق دبي المالي في خطوة تعكس جاذبية السوق وقدرته على توفير حلول أسواق مالية عالمية المستوى للشركات الحكومية والخاصة على حد سواء.. تُسهم الإدراجات الجديدة، ومن بينها إدراج شركة تعليم التي تنشط ضمن أحد أبرز القطاعات في دبي وأسرعها نمواً وهو قطاع الخدمات التعليمية، في تنويع الفرص الاستثمارية وتُضفي مزيداً العمق في السوق. شهد السوق أيضاً زخماً ملفتاً على صعيد استقطاب المستثمرين الجدد واستقطب أيضاً شركات عالمية رائدة في مجالات التداول والتقاص العام وصناعة السوق بما يُعزز جهودنا لجذب المزيد من الاستثمارات وزيادة مستويات السيولة وتنشيط التداول.

وتجدر الإشارة إلى أن سوق دبي المالي لم يطبق الحدود السعرية المُعتمدة لتحركات الأسهم في اليوم الأول لتداول أسهم "تعليم"، على أن يتم تطبيقها في اليوم التالي للإدراج.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز