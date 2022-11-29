989 مليون درهم تصرفات عقارات دبي اليوم

المصدر: وام

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بلغت التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك بدبي اليوم أكثر من 989 مليون درهم حيث شهدت الدائرة تسجيل 277 مبايعة بقيمة 686.28 مليون درهم منها 25 مبايعة للأراضي بقيمة 172.68 مليون درهم و252 مبايعة للشقق والفلل بقيمة 513.6 مليون درهم.

وجاءت أهم مبايعات الأراضي بقيمة 46 مليون درهم في منطقة نخلة ديرة تليها مبايعة بقيمة 30 مليون درهم في منطقة نخلة ديرة تليها مبايعة بقيمة 19 مليون درهم في منطقة الحبية الرابعة.

وتصدرت منطقة جبل علي الأولى المناطق من حيث عدد المبايعات إذ سجلت 16 مبايعة بقيمة 54 مليون درهم وتلتها منطقة نخلة ديرة بتسجيلها مبايعتين بقيمة 76 مليون درهم وثالثة في الحبية الرابعة بتسجيلها مبايعتين بقيمة 37 مليون درهم.

وفيما يتعلق بأهم مبايعات الشقق والفلل جاءت مبايعة بقيمة 15 مليون درهم بمنطقة الصفوح الثانية كأهم المبايعات تلتها مبايعة بقيمة 12 مليون درهم في منطقة أم سقيم الثانية وأخيرا مبايعة بقيمة 11 مليون درهم في منطقة نخلة جميرا.

وتصدرت منطقة المركاض المناطق من حيث عدد مبايعات الشقق والفلل إذ سجلت 44 مبايعة بقيمة 52 مليون درهم وتلتها منطقة الخليج التجاري بتسجيلها 35 مبايعة بقيمة 54 مليون درهم وثالثة في الوصل بتسجيلها 21 مبايعة بقيمة 63 مليون درهم.

وسجلت الرهون قيمة قدرها 274.88 مليون درهم منها 13 رهن أراض بقيمة 34 مليون درهم و77 رهن فلل وشقق بقيمة 240.88 مليون درهم وكان أهمها بمنطقة حدائق الشيخ محمد بن راشد بقيمة 172 مليون درهم وأخرى في منطقة وادي الصفا 5 بقيمة 11 مليون درهم.

أما الهبات فقد شهدت تسجيل 6 هبات بقيمة 28.06 مليون درهم كان أهمها بمنطقة وادي الصفا 3 بقيمة 16 مليون درهم وأخرى في منطقة جبل علي الأولى بقيمة 10 ملايين درهم.



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