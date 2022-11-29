130 متحدثاً في «مهرجان الشارقة لريادة الأعمال»

المصدر: الشارقة - البيان

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ينظّم «مركز الشارقة لريادة الأعمال» (شراع)، النسخة السادسة من «مهرجان الشارقة لريادة الأعمال»، التي تشهد هذا العام تنوعاً غير مسبوق في الفعاليات، وتحتفي بريادة الأعمال بمشاركة أكثر من 130 متحدثاً من رواد الأعمال وصناع التغيير وقادة منظومة الأعمال والشباب من دولة الإمارات والمنطقة والعالم.

وتُقام نسخة هذا العام، للمرة الأولى في «مجمع الشارقة للبحوث والتكنولوجيا والابتكار»، المقرّ الجديد لـ«شراع»، تحت شعار «حيث ننتمي»، حيث يوفّر المهرجان منصة فريدة لصنّاع التغيير من خلال تعزيز ثقافة التفكير النقدي القائم على التجربة والتحليل الموضوعي.

ويفتح المهرجان باب التسجيل أمام جميع الراغبين في خوض هذه التجربة الفريدة من رواد الأعمال والمهتمين في هذا المجال على موقعه الرسمي: https:/‏/‏sef.evsreg.com/‏.

وقالت نجلاء المدفع، الرئيس التنفيذي لمركز الشارقة لريادة الأعمال (شراع): نتطلع إلى أن تكون هذه النسخة أوسع نطاقاً وأكثر تفاعلية، وندعو جميع قادة الفكر والمؤثرين في عالم الأعمال لحضور هذا الحدث المتميز.

جلسات ملهمة

ويشارك في المهرجان هذا العام، ستيفن بارتليت، رائد الأعمال الذي ترك مقاعد الدراسة وأصبح مليونيراً في عمر 23، ويكشف عن رحلته في تأسيس وكالة تسويق عبر وسائل التواصل الاجتماعي باسم «سوشيل تشين» من غرفة نومه وصناعة واحد من أكثر برامج البودكاست نجاحاً واستماعاً في أوروبا. ويقدّم مو جودت، مؤلف كتاب «Solve for Happy» بعض الأفكار والرؤى حول تحقيق «معادلة السعادة»، إلى جانب السبل التي يجب اتباعها لعيش حياة مليئة بالبهجة والأمل.

ويستضيف المهرجان أحمد الغندور، المعروف بلقب «الدحيح» ونجم مصر الأول في تبسيط العلوم، ويسلط الصحفي السعودي عبد الرحمن أبو مالح، واحد من رواد البودكاست والمؤسس والمدير التنفيذي لشركة «ثمانية»، الضوء على موضوعات مختلفة.

ويشهد المهرجان مشاركة علي عبدال، اليوتيوبر والرائد في مجال البودكاست، حيث سيتحدث عن المنعطف الذي شهدته حياته المهنية عندما ترك ممارسة الطب ليركز على صناعة المحتوى وإيجابيات وتداعيات هذا القرار، بينما تسرد أضوى الدخيل، المؤسسة والرئيسة التنفيذية لـ«شركة فلك للأعمال والاستثمار» تجربة الحضور من خلال سرد قصة تحولها من متداولة في سوق الأسهم إلى رائدة أعمال وكاتبة.

وتضفي «أبناء يوسف»، الفرقة الغنائية الكويتية، طابعاً فنياً خليجياً على المهرجان من خلال أغاني الهيب هوب.

وتثري خولة بن ثاني، خبيرة الصحة ومدربة اليوغا المعتمدة الإماراتية، تجربة الجمهور من خلال الحديث عن بعض أهم الممارسات التي يمكن اتباعها لتحقيق توازن فريد بين العقل والجسد. ويقدم عمر شيحان، المؤسس والرئيس التنفيذي لمدرسة «Englease»، أحد أكثر مدرسي تعليم اللغة الإنكليزية نجاحاً وتأثيراً، رؤيته حول الارتقاء بقطاع الخدمات الحالي من أجل الوصول بحلول السوق إلى مستويات أعلى وأكثر جودة، بينما تتناول اللبنانية نيللي عطار، أول امرأة عربية تصل إلى قمة «K2»، وهي ثاني أعلى قمة في العالم بعد إيفرست، تجربتها التي جعلتها تتسلق قمم الجبال الشاهقة من خلال التحلي بالعزيمة وروح المثابرة. وتكشف علياء الشامسي، مديرة البرامج الثقافية بالإنابة بمتحف اللوفر - أبوظبي، عن كواليس البرامج الثقافية المبتكرة التي تنظمها المتاحف.

وتتناول رجاء المزروعي، الرائدة في مجال التكنولوجيا المالية والتحول الرقمي، موضوعات تركز على شغفها في تحقيق التقدم الذي غذّى طموحاتها وعزز مكانة دولة الإمارات بوصفها وجهة عالمية للابتكار. ويناقش مصطفى كويتا، الرائد في مجال الأغذية العضوية والمدير التنفيذي لـ«شركة كويتا للمنتجات الغذائية» كيف أدى إصراره ومثابرته على تأسيس شركة تُعنى ببيع المنتجات الصحية عالية الجودة إلى وصولها للعالمية.

تبرع

سيتم التبرع بريع المهرجان من مبيعات التذاكر بشكل كامل لمؤسسة «القلب الكبير»، وهي منظمة ذات نفع عام قدمت حتى الآن خدمات الرعاية الصحية والتعليم والمساعدات الطارئة، وغيرها الكثير، إلى ما يقرب من 4 ملايين شخص محتاج في أكثر من 25 دولة.

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