« &e» تطلق مبادرة للاستدامة

المصدر: أبوظبي- البيان

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أعلنت &e (المعروفة سابقاً باسم مجموعة اتصالات)، أمس إطلاق تحدي الاستدامة (FutureNow Sustainability Call) كجزء من مبادرات FutureNow الشاملة التي تنظمها (&e المؤسسات)، ودعت المجموعة العالمية الرائدة بالاستثمار التكنولوجي الشركات الناشئة سريعة النمو بمجال التكنولوجيا والحلول الرقمية لتطوير حلول مستدامة تهدف إلى تقليل استهلاك الطاقة عبر مواقع الشبكات والهاتف المحمول الخاصة بها في الإمارات.

تأتي المبادرة عقب إعلان مجموعة &e تعهدها بالعمل ضمن إطار الحياد المناخي بحلول 2030، وذلك خلال المؤتمر السابع والعشرين للأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (COP27) الذي عقد مؤخراً في مصر بهدف تقليل انبعاثات الكربون عبر عملياتها وتسريع الجهود للمساهمة في العمل المناخي العالمي والتركيز على المبادرات الرئيسية لتحقيق الحياد المناخي من خلال إعطاء الأولوية لكفاءة الطاقة وإمدادات الطاقة المتجددة.

وتسعى e& جاهدة من خلال مبادرة الاستدامة إلى تسخير الطاقات والاستفادة من المواهب الواعدة لدى الشركات الناشئة سريعة النمو في مجال الحلول التكنولوجية من كافة أنحاء العالم، بهدف ابتكار حلول مستدامة متطورة وتقليل الاعتماد على شبكة الكهرباء من أجل دعم مواقع الهاتف المتحرك في الإمارات لتصبح أكثر استدامةً.

عروض

ويتوجب على الشركات الناشئة سريعة النمو في مجال التكنولوجيا والحلول الرقمية الراغبة بالمشاركة في التحدي تقديم عروضها التي تتضمن حلولاً جديدة حول مراقبة الطاقة الخضراء وكيفية إدارتها وطرقاً مبتكرة للمساهمة في تقليل الانبعاثات الكربونية من خلال تطبيق مفاهيم تكنولوجية مبتكرة لأكثر من 11500 موقع للهاتف المتحرك داخل الدولة كما يجب أن تكون الحلول والأفكار المقدمة قابلة للتنفيذ على شبكات الهاتف المتحرك التي تديرها كافة الشركات التابعة لمجموعة &e في الدول الأخرى، مع ضرورة تقديم الطلبات عبر الموقع الإلكتروني: futurenow.ae خلال مدة أقصاها 31 يناير 2023. وستنضم الشركات صاحبة أفضل العروض إلى برنامج مدته 9 -12 أسبوعاً للعمل بالتعاون مع مجموعة من الخبراء لدى &e، لتحويل هذه الشركات إلى شركاء، وإطلاق حلول الاستدامة المبتكرة بالسوق.

نهج

وقال سلفادور أنجلادا، الرئيس التنفيذي لشركة &e المؤسسات: نتبع نهجًا متسارعًا للتحول الرقمي والابتكار من أجل الوفاء بالتزامنا بالعمل ضمن إطار الحياد المناخي بحلول 2030، لاسيما أننا ننتقل نحو مستقبل أكثر استدامة، كما ندرك جيداً حجم التحديات التي نواجهها في أزمة تغير المناخ ونتفهم الدور الذي يجب علينا القيام به من أجل خلق اقتصاد أخضر في دولة الإمارات، لذا نحرص على أن تكون الاستدامة على رأس أولوياتنا، ومن خلال تحدي الاستدامة ندعو كافة الشركات الناشئة بمجال التكنولوجيا والحلول الرقمية العاملة في الطاقة الخضراء حول العالم إلى التعاون معنا، من أجل خلق الحلول المبتكرة والمشاركة في تشكيل مستقبل أكثر استدامة لدولة الإمارات. وأضاف: نسعى لأن نشكل نموذجاً يحتذى به في العمل ونكون قدوة في إشراك الجميع معنا، لاسيما على هذا النطاق الكبير، إذ يمكننا أن نلهم الشركات والمستهلكين الآخرين للتفكير بكيفية إجراء تغييرات إيجابية في حياتهم اليومية تجاه مستقبلهم ومستقبل الأجيال القادمة.

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