توقع إدراج أسهم «أمريكانا» 12 ديسمبر

المصدر: أبوظبي ـ البيان

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أعلنت شركة أمريكانا للمطاعم العالمية تخصيص الأسهم للمستثمرين والجدول الزمني المُحدث لطرحها العام الأولي، وهو أول عملية إدراج مزدوج ومتزامن في سوق أبوظبي للأوراق المالية والسوق المالية السعودية (تداول). وكما تم الإعلان عنه في 24 نوفمبر، تم تحديد السعر النهائي للأسهم التي سيتم طرحها للاكتتاب عند 2.62درهم للسهم في الإمارات و2.68 ريال سعودي للسهم بالسعودية.

وسيتم الانتهاء من عملية الطرح العام الأولي من خلال عملية الإدراج المزدوج في سوق أبوظبي و(تداول)، ومن المتوقع إدراج أسهم الطرح وبدء عملية التداول في 12 ديسمبر، مع مراعاة الحصول على جميع الموافقات النظامية المطلوبة.

طلبات

ونتج عن عملية بناء سجل الأوامر المتزامنة طلبات اكتتاب بقيمة 105مليارات دولار تقريباً (ما يعادل 386 مليار درهم/‏‏‏ 394 مليار ريال سعودي) إجمالاً من المستثمرين من المؤسسات المؤهلة في عدد من البلدان، بما في ذلك الإمارات والسعودية والأفراد والمستثمرون الآخرون في الإمارات والسعودية. وتجاوزت طلبات الاكتتاب لشريحة الأفراد في الإمارات والسعودية بنحو 48.2 مرة و2.8 مرة تقريباً على التوالي، بينما تجاوزت طلبات الاكتتاب في شريحة المؤسسات المؤهلة 65.5 مرة، ما يعني تجاوز طلبات الاكتتاب بواقع 58 مرة.

وشارك بالاكتتاب بالطرح العام الأولي 283.245 من المستثمرين الأفراد في السعودية. وبحسب الجدول الزمني المُحدث، سيتم إعادة مبالغ الاكتتاب الفائضة (إن وجدت) إلى المستثمرين الأفراد بالإمارات في 30 نوفمبر 2022 وإلى المستثمرين الأفراد في السعودية قبل تاريخ 8 ديسمبر. وبعد الانتهاء من عملية بناء سجل الأوامر المتزامنة، تم تخصيص 80% من أسهم الطرح لشريحة المؤسسات المؤهلة (2.021.671.944 سهماً عادياً)، و10% لشريحة الأفراد في الإمارات(252.708.993 سهماً عادياً) و10% لشريحة الأفراد في السعودية (252.708.993 سهماً عادياً).

كما خصصت شركة أمريكانا ما لا يقل عن 1.000 سهم لكل مكتتب في شريحة الأفراد في الإمارات وما لا يقل عن 892 سهماً من أسهم الطرح لكل مكتتب في شريحة الأفراد في السعودية. كما تم تخصيص أسهم الطرح المتبقية على أساس تناسبي لشريحة الأفراد في الإمارات وبنسبة تخصيص بلغت 0.01% لشريحة الأفراد في السعودية. وتم تخصيص الأسهم لشريحة المؤسسات المؤهلة بالتشاور مع المستشارين الماليين والمنسقين الدوليين.

نمو

قال محمد العبار، رئيس مجلس إدارة أمريكانا للمطاعم: يعتبر تسعير الطرح عند الحد الأعلى للنطاق السعري مؤشراً واضحاً على الفرصة التي نقدمها للمستثمرين، وذلك مع تجاوز عدد طلبات الاكتتاب الإجمالية بنحو 58 مرة. ونتطلع إلى الخطوة القادمة في رحلة النمو. كما نفخر باتخاذنا الخطوة الأخيرة لإتمام عملية الإدراج المزدوج المتزامن الأولى على الإطلاق في سوق أبوظبي والسوق المالية السعودية، والتي ستساهم في تعزيز عمق وتطور الأسواق المالية في الإمارات والسعودية.

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