42 % نمو الإيرادات النصفية لـ«المناطق الاقتصادية المتكاملة»

المصدر: دبي- البيان

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أعلنت سلطة دبي للمناطق الاقتصادية المتكاملة «دييز» تحقيق أداء استثنائي، خلال النصف الأول من العام الجاري، حيث سجلت نمواً ملحوظاً في إجمالي إيرادات السلطة، متضمنة إيرادات المناطق الحرة التابعة لها، بنسبة 42%، وارتفاعاً في نسبة الأرباح المعدلة قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك بواقع 17%، وذلك مقارنة بنتائج الفترة ذاتها من العام 2021، فيما وصلت قيمة صافي الأصول السوقية إلى 17.9 مليار درهم.

وقال سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس سلطة دبي للمناطق الاقتصادية المتكاملة «دييز»: تعكس النتائج الاستثنائية، التي حققتها سلطة دبي للمناطق الاقتصادية المتكاملة «دييز» مكانة دبي الاستراتيجية مركزاً عالمياً للاستثمار، وتأكيداً على تنامي جاذبيتها على مستوى قطاعات الأعمال والاستثمارات المباشرة من خارج الدولة.

وأضاف سموه: توجيهات القيادة الرشيدة ومتابعتها المستمرة أسهمت في تعزيز الخطط الاستراتيجية الطموحة، التي تكللت قبل نحو عام بإطلاق سلطة دبي للمناطق الاقتصادية المتكاملة «دييز»، والتي بدأت تجني ثمارها، بعد التركيز على إيجاد أطر عمل جديدة ارتقت بنوعية الخدمات المقدمة لقطاعات الأعمال والمستثمرين والتجار، لتنتقل إلى مستويات أعلى من الجودة والكفاءة في الأداء، لتكون رافداً أساسياً للدور الكبير، الذي تلعبه المناطق الحرة في دبي، والاقتصاد الوطني على وجه العموم.

عوائد

وتظهر النتائج المتميزة خلال الشهور الستة الأولى 2022 استفادة «دييز» من عوائد التكامل والدمج الاستثمارية في أدائها المالي، الأمر الذي يعزز نجاح نموذجها التكاملي الجديد في المساهمة في مسيرة النمو الاقتصادي لإمارة دبي، ويؤكد مواصلة نجاحها في جذب الاستثمار الأجنبي المباشر.

وحققت المناطق الحرة التابعة للسلطة خلال النصف الأول نمواً بنسبة 16.6% في إيراداتها، حيث ارتفعت إيرادات المساحات التأجيرية بنسبة 11%، فيما بلغت الزيادة في التراخيص التجارية والخدمات الحكومية نسبة 49% مقارنة بنتائج الفترة نفسها من العام الماضي، ما يعكس ثقة المتعاملين من الشركات العالمية متعددة الجنسيات والصغيرة والمتوسطة والمستثمرين ورواد الأعمال في المنظومة المتكاملة، التي توفرها «دييز»، فضلاً عن كفاءة البنية التحتية العالمية المستوى، وجودة محفظة الخدمات المقدمة ومرونة التشريعات واللوائح المعمول بها لدعم الأعمال.

تكامل

وقال الدكتور محمد الزرعوني، الرئيس التنفيذي لـ «دييز»: أظهرت النتائج الاستثنائية خلال النصف الأول مستوى التكامل الاستراتيجي للمناطق الحرة تحت مظلة واحدة، ما أسهم في تعزيز تنافسية دبي ومكانتها الاقتصادية عالمياً، وإبراز جاذبية بيئتها الاقتصادية لاستقطاب مؤسسات الأعمال والمستثمرين. وأضاف: سنواصل العمل في ضوء هذه النتائج لإيجاد الحلول والمبادرة المبتكرة بمرونة وكفاءة عالية تحقيقاً لرؤية دبي بأن تكون الخيار الأول للمستثمرين وحلقة وصل لحركة التجارة العالمية ومواصلة الارتقاء بمكانة الإمارة وجهة عالمية في مجال الاستثمار.

وجاء ارتفاع نسبة الإيرادات ومعدلات النمو الملحوظة نتيجة للتكامل القيادي والتشغيلي للمناطق الحرة الرائدة الثلاث، والمتمثلة في المنطقة الحرة بمطار دبي، وواحة دبي للسيليكون والمشروع المشترك «دبي كوميرسيتي» والشركات التابعة لها.

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