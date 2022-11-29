الأسهم تستقطب ملياري درهم سيولة

المصدر: أبوظبي - وام

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استقطبت أسواق الأسهم المحلية ملياري درهم سيولة، في ختام تداولات جلسة أمس، مع تركيزها بشكل رئيس في أسهم العقار والمالية والبنوك. وتوزعت السيولة بواقع 1.66 مليار درهم في سوق أبوظبي للأوراق المالية و319.6 مليون درهم في سوق دبي المالي، بعد التداول على 458 مليون سهم، عبر تنفيذ أكثر من 22.9 ألف صفقة.

وأغلق مؤشر سوق أبوظبي «فادكس 15» إلى 10378.21 نقطة، فيما بلغ مؤشر فوتسي سوق أبوظبي العام «فادجي» مستوى 10406.34 نقاط، ووصل مؤشر سوق دبي العام إلى 3287.34 نقطة.

وارتفع في سوق أبوظبي سهم «الياه سات» 1.14% و«أبوظبي التجاري» 0.86% و«العالمية القابضة» 0.66%. وفي سوق دبي، صعد «إعمار العقارية» 0.84% و«دبي للاستثمار» بنسبة 0.9% و«إمباور» 0.75%.

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