مسابقة لاستقطاب الشركات الناشئة والصغيرة إلى دبي

المصدر: دبي - البيان

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أطلقت غرفة دبي العالمية مبادرة استثنائية لإشراك أصحاب ومسؤولي الشركات الصغيرة والمتوسطة العاملة في دبي في تطوير برنامج متكامل يساعد على جذب الشركات الناشئة والصغيرة والمتوسطة من الأسواق العالمية إلى الإمارة.

شملت المبادرة جمع «هاكاثون» عدداً من ممثلي الشركات لفهم احتياجات مجتمع الأعمال، والتحديات التي تواجهها الشركات التي تؤسس أعمالها بالإمارة، حيث تنافس المشاركون في تحديد الأسباب التي تجذب الشركات الصغيرة والمتوسطة إلى دبي ومقارنتها بالأسواق الأخرى.

وقال حسن الهاشمي، نائب رئيس العلاقات الدولية في غرف دبي، إن الهاكاثون يستهدف المساهمة في وضع الأساس لإطلاق برنامج متكامل يحقق الأهداف الاستراتيجية للغرفة في جذب 100 شركة صغيرة ومتوسطة في غضون 3 سنوات، واستقطاب 300 شركة ناشئة في غضون عامين.

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