42 % نمو إيرادات «دييز» في النصف الأول

المصدر: دبي - البيان

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أعلنت سلطة دبي للمناطق الاقتصادية المتكاملة «دييز» عن تحقيقها أداء استثنائياً، خلال النصف الأول من العام الجاري، حيث سجلت نمواً ملحوظاً في إجمالي إيرادات السلطة، متضمنة إيرادات المناطق الحرة التابعة لها، بنسبة 42%، وارتفاعاً في نسبة الأرباح المعدلة قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك بواقع 17%، وذلك مقارنة بنتائج الفترة ذاتها من عام 2021، إضافة إلى وصول قيمة صافي الأصول السوقية إلى 17.9 مليار درهم.

وتظهر النتائج استفادة «دييز» من عوائد التكامل والدمج الاستثمارية في أدائها المالي، الأمر الذي يعزز نجاح نموذجها التكاملي الجديد في المساهمة في مسيرة النمو الاقتصادي لإمارة دبي، ويؤكد مواصلة نجاحها في جذب الاستثمار الأجنبي المباشر.

وقال سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم رئيس سلطة دبي للمناطق الاقتصادية المتكاملة «دييز»: تعكس النتائج الاستثنائية مكانة دبي الاستراتيجية مركزاً عالمياً للاستثمار، وتأكيداً على تنامي جاذبيتها على مستوى قطاعات الأعمال والاستثمارات المباشرة من خارج الدولة.

وأضاف: إن توجيهات القيادة ومتابعتها المستمرة، أسهمت في تعزيز الخطط الاستراتيجية الطموحة، التي تكللت قبل نحو عام، بإطلاق سلطة دبي للمناطق الاقتصادية المتكاملة «دييز»، والتي بدأت تجني ثمارها، بعد التركيز على إيجاد أطر عمل جديدة، ارتقت بنوعية الخدمات المقدمة لقطاعات الأعمال والمستثمرين والتجار، لتنتقل إلى مستويات أعلى من الجودة والكفاءة في الأداء، لتكون رافداً أساسياً للدور الكبير، الذي تلعبه المناطق الحرة في دبي، والاقتصاد الوطني على وجه العموم.

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