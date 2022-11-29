5 مليارات دولار سوق واجهات برمجة التطبيقات 2023

المصدر: دبي – وائل اللبابيدي

ت + ت - الحجم الطبيعي

توقعت مؤسسة «ماركتس أند ماركتس» للبحوث أن يبلغ حجم سوق إدارة واجهات برمجة التطبيقات 5.1 مليارات دولار بحلول عام 2023 بمعدل نمو سنوي مركب يبلغ 33%. ويشير اقتصاد واجهة برمجة التطبيقات API إلى البرمجيات التي يمكن من خلالها تبادل البيانات والخدمات الرقمية بين مزودي الواجهات والمستهلكين. وتستخدم المؤسسات واجهات برمجة التطبيقات لتوفير طرق أفضل للوصول إلى بياناتها وقدراتها الأساسية، ويصنع من الشركة منصة جاهزة للابتكار من قبل طرف ثالث. ويوفر ذلك للشركات في المقابل طرقاً جديدة للوصول إلى أسواق جديدة والاستفادة من فرص جديدة لتحقيق الدخل غير ممكنة من خلال الوسائل التقليدية.

وتنتشر تطبيقات API من حولنا في كل مكان، سواء علمنا ذلك أم لم نعلم، وذلك لأن واجهات برمجة التطبيقات (API) هي البنية الأساسية التي تضمن عمل البرامج والتطبيقات مع بعضها في انسجام تام «خلف الكواليس». وعلى سبيل المثال، يتيح فتح واجهة تطبيقات «باي بال» للشركات إجراء تحويلات مالية أسهل وأكثر أماناً. كما تعتبر مكوّناً رئيسياً لمنصات التجارة الإلكترونية، ولولاها لن يكون ممكناً البحث في الموقع أو تحويل الأموال أو تقديم الخدمات بسرعة وأمن والوصول إلى عملاء وأسواق جديدة.

محرك أساسي

ويؤكد خبراء أن «واجهة برمجيات التطبيقات» أصبحت المحرك الأساسي لسوق التحول الرقمي، وعامل تمكين للابتكار ورفع مستوى تجارب العملاء، مشيرين إلى أنه لولا تلك الأصول الرقمية الثمينة لن يكون في الإمكان إنشاء تطبيقات وخدمات جديدة.

وقال فيجاي جاسوال الرئيس التنفيذي للتكنولوجيا للشرق الأوسط في «سوفتير إيه جي» إن واجهة برمجيات التطبيقات تمثل الانتقال إلى الفضاء الرقمي لممارسة الأنشطة اليومية للفرد، بدءاً من استدعاء خدمة سيارة أجرة من «أوبر» أو «كريم»، إلى طلب الطعام من «طلبات» وحتى استخدام خرائط «جوجل» لاتجاه الطريق ودعم التنقل أثناء القيادة أو الاطلاع على مواعيد الرحلات، وغير ذلك الكثير.

وأضاف جاسوال: ينمو اقتصاد واجهة برمجيات التطبيقات اليوم بشكل مطرد وأصبح بمثابة «المرساة» لمعظم الخدمات، لكن معظم الفوائد التجارية لواجهات برمجة التطبيقات (APIs) غير مباشرة، مما يجعل من الصعب تحديدها وقياسها وتتبعها. ولذلك فإن صعوبة تحديد عائد الاستثمار في استراتيجيات واجهة برمجة التطبيقات قد يؤدي بقادة الأعمال إلى صب تركيزهم على المقاييس التشغيلية بدلاً من نتائج الأعمال، مما يضيع الوقت والموارد.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز