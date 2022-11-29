فعالية لاستعراض أحدث ابتكارات العمارة خلال «بيج 5»

المصدر: دبي - البيان

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أعلنت دي إم جي إيفنتس إطلاق الدورة الأولى من فعالية Everything Architecture في مركز دبي التجاري العالمي يومي 5-6 ديسمبر المقبل على هامش معرض «بيج 5»، الفعالية الأكبر في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب آسيا وأكثرها تأثيراً في قطاع البناء. وتهدف الفعالية إلى تسليط الضوء على أحدث المنتجات والمواد والخدمات المبتكرة التي ترسم ملامح قطاعي العمارة والتصميم حول العالم.

وتضمّ أجندة الفعالية منصة حوارات حول العمارة والتصميم، وتُغطي الجلسات الحوارية مواضيع متنوعة تشمل التراث والثقافة والابتكار والتحديث وتكيّف المباني والتصميم الحضري المتمحور حول الإنسان ودمج تكنولوجيا الميتافيرس بالعمارة والتصميم المحايد مناخياً للاقتصاد الدائري، وغيرها من دراسات الحالة والعروض التقديمية والجلسات النقاشية الملهمة.

وقالت جوزين هيجمانز، نائبة الرئيس لشؤون قطاع البناء لدى دي إم جي إيفنتس: «يلعب قطاعا العمارة والتصميم دوراً جوهرياً في مساعدة قطاع البناء لمواجهة التحديات الراهنة، لا سيما فيما يتعلق بتحقيق أهداف الاستدامة. وهذا ما دفعنا لإطلاق هذه المنصة لجمع الأطراف المعنية للتواصل وتبادل المعارف واستكشاف أحدث المنتجات والابتكارات. وتُعد دبي من أبرز رواد نماذج التصميم المعماري العصرية، ما يجعلها الوجهة الأفضل لاستضافة هذه الفعالية والتجمع المتميز لخبراء القطاع الملهمين.

وتستعرض الفعالية أحدث التطورات الرقمية، مثل تكنولوجيا الميتافيرس، ودورها في دعم مساعي تحقيق الحياد المناخي، فضلاً عن البحث في الحلول الضرورية التي تتطلبها خطط تطوير المدن الذكية.

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